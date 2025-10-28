Siguen las secuelas: Guanacasteca afronta demanda por falta de pago tras suspensión de licencia

(Facebook de la Monumental, barra de la ADG/Facebook de la Monumental, barra de la ADG)

La Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG) continúa sufriendo las secuelas de la pérdida de su licencia, ocurrida a inicios de año, cuando el Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) detectó, luego de una investigación de La Nación, una serie de irregularidades financieras y administrativas.

Los pamperos ahora enfrentan una demanda en los tribunales de trabajo de Nicoya, interpuesta por el exentrenador del club, Minor Díaz (actualmente con Sporting). La información fue confirmada a este diario por Diego Rodríguez, abogado del timonel.

“Primero que todo, quiero dejar claro que Minor nunca ha querido afectar a la asociación, porque él es de la zona y demás; pero se trató de llegar a un acuerdo amistoso y esto no fue posible. A Guanacasteca le enviamos escritos y correos, pero no recibimos respuesta. Ante esto, se decidió interponer la demanda en el juzgado de Nicoya”, afirmó el abogado.

Rodríguez recalcó que, hasta donde él tiene entendido, el plantel guanacasteco ya fue notificado de la situación, por lo que tanto él como Díaz solo esperan que la demanda avance.

“Al día de hoy se le suman los meses: seis o siete, es lo que se está pidiendo. Hay pruebas de correos, llamadas y mensajes; lastimosamente, ellos nunca aparecieron”, dijo.

El experto en leyes explicó que el entrenador, cuando decidió salir de la ADG, lo hizo amparado en un derecho otorgado por la FCRF para que las personas vinculadas al club pudieran continuar trabajando, pese a la prohibición que pesa sobre el equipo.

Minor Díaz dirigió en Guanacasteca hasta que el Comité de Licencias le revocó la licencia al equipo pampero. Fotografía: ADG (Guanacasteca/Guanacasteca)

Leonardo Cova, uno de los representantes de Guanacasteca, indicó en entrevista con La Nación que desconoce si ya existe una demanda, pues lo último que conversó personalmente con Minor Díaz fue que le dieran tiempo para solventar la deuda.

“Con Minor hablé, tuvimos reuniones y comentamos la situación que había con el equipo. Con él llegamos en buenos términos, y sabe que, cuando vuelvan los recursos, podremos ser responsables”, afirmó, aunque ya la contraparte acudió a la vía judicial.