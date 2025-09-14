¿Siente presión Hernán Medford por la falta de gol y los resultados adversos del Herediano?

Visiblemente contrariado por el empate 0-0 entre el Club Sport Herediano y el Sporting FC, el técnico florense, Hernán Medford, reconoció el mal que aqueja a su plantel, previo al duelo ante el Deportivo Saprissa, el próximo miércoles.

El Team cayó 2-0 ante el Cartaginés y luego empató frente a los capitalinos, previo al Clásico del Buen Fútbol, cuando este miércoles 17 de setiembre el Herediano reciba al Deportivo Saprissa en el estadio Carlos Alvarado.

“El problema ha sido que en los dos últimos partidos no hemos podido anotar. El equipo de Sporting se paró bien, hizo un buen bloque y nosotros no supimos cómo descifrarlo. Se intentó por todos los medios, pero no se pudo. Aquí es donde estamos pecando”, manifestó Medford en conferencia de prensa tras el partido.

El estratega reiteró que el equipo tiene el dominio de la pelota y genera ocasiones, pero el problema radica en la falta de definición.

“Por la calidad de jugadores que tenemos deberíamos mostrar más ofensivamente y creo que estamos en deuda en esa parte. Pero no es solo de los delanteros, sino de todo el equipo. En el fútbol, yo considero que todos atacan y todos defienden. Es responsabilidad de todo el grupo”, insistió Medford.

El timonel florense, que desde su llegada al banquillo suma dos victorias ante Liberia y Pérez Zeledón, subrayó que sabe lo que significa dirigir al Herediano y lo que representa ser el bicampeón nacional.

“No tengo presión de nada. Tengo veintitantos años de ser técnico. No es la primera vez que estamos en esta situación. Tenemos dos victorias y cuando llevas dos partidos sin anotar gol, es complicado”, agregó Medford.

Para Hernán, el problema de su plantel es que está desperdiciando las opciones de gol y, en el fútbol, no se puede perdonar.

“Está claro que para ganar un partido hay que meterla y nosotros no hemos estado bien en los últimos juegos. Tuvimos balón, lo intentamos por todos lados, pero no se pudo. Debemos ser más certeros, seguir trabajando y, como dije, es un trabajo de todo el plantel”, concluyó Medford.