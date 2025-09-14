Herediano quedó ‘frío’ en casa al no encontrar la llave para vulnerar al Sporting

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Jurguens Montenegro controla el balón rodeado de jugadores del Sporting que le cortaron el paso. Herediano y Sporting FC empataron 0-0.

Tan frío como el día lluvioso, así fue el accionar del Club Sport Herediano, que cedió un triste empate 0-0 en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara y perdió la oportunidad de pelear por la cima del campeonato.

Con una lluvia insistente que prácticamente se mantuvo durante los 96 minutos del cotejo, el duelo entre heredianos y josefinos no agradó a propios ni extraños, dejando un sabor amargo por la pérdida de dos puntos.

Los rojiamarillos hicieron un partido muy similar al disputado frente al Cartaginés, que perdieron 2-0 el miércoles pasado en el estadio Rafael Fello Meza, donde dos autogoles le dieron la victoria a los brumosos ante un conjunto florense que se cansó de tener el balón, pero no supo qué hacer con él.

Fueron los amos y señores del compromiso, tuvieron el control absoluto, pero fueron incapaces de vulnerar la portería del arquero Leonel Moreira.

Herediano continúa sin demostrar por qué es el bicampeón nacional, y su desempeño en la cancha dista mucho de aquel cuadro goleador y contundente que en los últimos dos torneos dominó el fútbol costarricense.

Por más que insistieron y llegaron, no lograron la eficiencia necesaria para dar el golpe definitivo a su oponente.

Mientras tanto, el Sporting FC de Minor Díaz respira al sumar un punto y llegar a cinco, empatando con Guadalupe FC y, por diferencia de gol, quedándose con la novena casilla del campeonato.

Luis Ronaldo intenta controlar el balón con su cabeza ante la marca de Ariel Soto. Herediano y Sporting FC igualaron 0-0. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Un juego de aproximaciones

En la primera parte, los florenses tuvieron un par de oportunidades para abrir la cuenta: un cabezazo de Getsel Montes y un remate de Luis Ronaldo Araya, ambos bien resueltos por Moreira, quien fue pieza determinante para el cuadro josefino.

Aunque los florenses dominaron las acciones, no tuvieron fluidez ni encontraron el camino para llegar con contundencia a la portería rival.

En el complemento, la tónica fue la misma: un cuadro local con el control de las acciones, pero incapaz de generar peligro en el área grande. Por el contrario, fueron totalmente inofensivos frente al marco defendido por Moreira.

Cuando el Team buscaba opciones de llegar con más claridad al área de Moreira, el técnico Hernán Medford realizó una serie de cambios que dejaron ciertas dudas, al quedarse sin sus cerebros en el medio campo.

Medford sustituyó a Elías Aguilar y Luis Ronaldo Araya e hizo ingresar al joven Diego Velásquez y a Emerson Bravo, intentando darle un giro al accionar de su equipo. No obstante, las variantes influyeron poco y el desempeño no cambió.

Los minutos pasaron y nada varió; por el contrario, el mismo pecado que cometieron ante los brumosos lo repitieron los heredianos frente a los capitalinos, pues el dominio fue infructuoso y sin ningún resultado.

El Herediano de Hernán Medford tendrá ahora un reto complicado en casa, al recibir al Deportivo Saprissa el próximo miércoles 17 de setiembre en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

Ambos conjuntos no tienen derecho a perder más puntos si no quieren quedarse rezagados en su lucha por clasificar a las semifinales. De allí que los florenses están obligados en casa a revertir su juego y volver a ser contundentes en su reducto, para continuar en la parte alta de la tabla de posiciones.