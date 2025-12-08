‘Si no es ahora, no será nunca’: El mensaje directo de Aquil Alí a Alajuelense

Aquil Alí sabe que los aficionados de Alajuelense se acuerdan de él ahora, sobre todo después de que Herediano quedara eliminado del torneo nacional.El dirigente rojiamarillo dio la cara, en La Nación, luego de que el Team no pudiera ingresar a las semifinales y le mandó un mensaje a los erizos, a quienes asegura ver campeones, porque “si no es ahora, no hay cuándo”.

–¿Fue un semestre desastroso para Herediano?

–Yo creo que nosotros —eso siempre ha sido una decisión colegiada— equivocamos las decisiones que tomamos. Pensábamos que teníamos un equipo para campeonizar, pero nos afectaron las lesiones y no tuvimos sustitutos.

–¿Fue una mala decisión darle el equipo a Pablo Salazar?

–Pablo tiene muchas habilidades y es una persona muy honesta. Para nosotros fue acertado, no por capacidad, sino por las circunstancias. El camerino era pesado para un DT joven. Es un tema de entorno de trabajo, no de capacidades.

–¿Es un fracaso para Herediano esto?

–Por supuesto que no nos alegra estar en esta situación, pero pasó lo que tenía que pasar y ya. Ahora solo queda pensar en el próximo año. Esto fue una situación atípica, que estemos fuera de semifinales, pero fue culpa nuestra por perder los puntos. Más que un fracaso, es una enseñanza lo que vivimos.

–¿Hay molestia con la planilla?

–Yo no termino molesto, porque la verdad llevamos siete años entrando a las semifinales, y ese es el mayor récord de esta zona, eso me dijeron. Entonces la planilla dio sus frutos. Pero bueno, todo tiene su tiempo de cambio.

–¿Vendrán muchos cambios en la planilla?

–Tampoco vemos esto como un gran error. Tendremos cambios. Queríamos el tricampeonato, pero no se dio y, tranquilidad, no pasa nada. Hemos jugado once campeonatos fuera de casa y eso eventualmente nos iba a afectar, y pues tocó ahora.

–Jafet no seguirá como DT, pero… ¿Lo pensaron?

–Jafet no continúa. No quería que siguiera porque lo ocupamos en la construcción de los últimos seis meses del estadio. Él tiene que apoyar con el tema de la cancha.

–¿Cuál es el DT que buscan?

–El perfil es alguien que ya conoce Costa Rica y que conoce al Herediano.

–¿Algún nombre? ¿Ya hay candidato?

–Hemos avanzado mucho y estamos a un 80% para definir esto; esta semana queda el entrenador.

–¿Cuántos jugadores llegarán a la planilla?

–Dos o tres jugadores serán los que lleguen, y el mínimo de salidas.

–Los aficionados de Alajuelense se acordaron de usted ahora que está eliminado…

–Lo único que les puedo decir es que nunca lo han tenido tan fácil como ahora. Si no lo hacen ahora, no serán campeones nunca.

–¿Son los favoritos?

–Han sido favoritos desde hace rato, porque todo está empujando para que ellos lo logren. Podemos ver partidos donde pasaron cosas a nivel arbitral y se beneficiaron. Ahora no busquemos polémicas; solo diré que es el momento de ellos.

–¿Verá la fase final?

–Yo siempre veo fútbol, uno siempre los ve.

–¿Qué piensa de Liberia?

–Es merecido que lograran entrar a las finales, pero ahora deben demostrar su calidad.

–Se armó una polémica por la apelación de Liberia del juego contra Saprissa, entre Jafet Soto y Hancer Zúñiga (gerente deportivo de Liberia). ¿Qué piensa de eso?

–A ese señor nadie lo conocía, pero ahora lo conocen, porque nadie había mencionado quién es él. Ahora, él se equivocó; y si fuera cierto todo lo que dice, pues no estaría en semifinales. Creo que se equivocó. Jafet no maneja el fútbol de Costa Rica. Lo mejor es ganar en la cancha, no en la mesa.

–¿Cómo augura el 2026 para Herediano desde lo económico? ¿Afectará no ir al Mundial?

–Nos afectará, pero cuando tengamos el estadio abierto nuestro flujo se aumentará al doble, al menos. Eso nos dará mucha tranquilidad.

–¿El próximo torneo ya no se perdonará no ser campeón?

–Todos los campeonatos son para ser campeones. Vamos a dar pelea. También tenemos que armar un equipo para abrir el estadio. A mí me gustaría entrar como campeón al estadio y ser campeón la primera vez que estemos en el estadio.