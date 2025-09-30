Sherman Guity: Esta es la única manera y la hora para ver la carrera por la medalla de oro en el Mundial

Su mirada ya está puesta en el Mundial de Para Atletismo 2025 en India

El velocista costarricense Sherman Guity competirá este martes 30 de setiembre en la final de los 100 metros planos del Mundial de Para Atletismo 2025, que se realiza en Nueva Delhi.

Guity buscará revalidar el cetro que conquistó en 2024 en Kobe, Japón, donde también obtuvo la medalla de oro.

La final de la prueba, en la clase T64 (atletas con amputación en una de sus extremidades inferiores), se disputará este martes a partir de las 8:07 a. m. (hora de Costa Rica).

La competencia no será transmitida por canales nacionales ni internacionales, pero podrá seguirse en el canal oficial de YouTube de Para Athletics. Si no aparece de inmediato, se recomienda buscar: “Para Athletics/Morning/Day 4 Indian Oil World Championships/New Delhi 2025”.

Sherman Guity estará en la final del Mundial de Para Atletismo

En semifinales, Sherman ganó su heat con un registro de 10.79 segundos, logrando la mejor marca de la temporada, por delante del italiano Maxcel Amo Manu (11.26) y del brasileño Wallison André Fortes (11.50).

Los ocho atletas clasificados a la final de los 100 metros lisos son:

• Johannes Floors (Alemania, 10.71)

• Sherman Guity (Costa Rica, 10.79)

• Felix Streng (Alemania, 10.79)

• Olivier Hendriks (Países Bajos, 11.09)

• Jarryd Wallace (Estados Unidos, 11.28)

• Dan Gladman (Reino Unido, 11.30)

• Maxcel Amo Manu (Italia, 11.26)

• Alan Oliveira (Brasil, 11.62).

Este es el tercer Mundial de Para Atletismo en el que participa Guity, tras París 2023, Kobe 2024 y Nueva Delhi 2025, donde ya acumula un total de tres medallas. En París 2023 conquistó el oro en los 200 metros y la plata en los 100, mientras que en Kobe 2024 se coronó campeón en los 100 metros (en esa ocasión no compitió en los 200). Ahora, en Nueva Delhi, espera revalidar su título.

Por otra parte, la velocista alajuelense Melissa Calvo competirá este martes en la final de los 200 metros lisos, a partir de las 5:57 a. m. (hora de Costa Rica).

Finalmente, Amalia Ortuño verá acción en la final del lanzamiento de jabalina, programada para las 9:30 p. m. (hora de Costa Rica).