Sherman Guity: Esta es la única manera y la hora para ver la carrera por la medalla de oro en el Mundial

Sherman Guity buscará ganar su cuarta medalla en los Mundiales de Para Atletismo. Dos atletas costarricenses más verán acción

Por Juan Diego Villarreal
Su mirada ya está puesta en el Mundial de Para Atletismo 2025 en India
Su mirada ya está puesta en el Mundial de Para Atletismo 2025 en India (Redacción Perfil/Olman Mora Bermúdez Prensa CPN)







Sherman GuityMundial de Para Atletismo, en Nueva Delhi 2025.Final de los 100 metros planos
