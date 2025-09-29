Otros deportes

Orgullo costarricense: Sherman Guity avanza a final de 100 metros y correrá por la gloria en Mundial de Para Atletismo

El atleta Sherman Guity buscará revalidar su título en el Mundial de Para Atletismo en Nueva Delhi, este martes 30 de setiembre

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Sherman Guity estará en la final del Mundial de Para Atletismo







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sherman Guity100 metros lisosPara Atletismo en Nueva Delhi
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.