Orgullo costarricense: Sherman Guity avanza a final de 100 metros y correrá por la gloria en Mundial de Para Atletismo

Sherman Guity estará en la final del Mundial de Para Atletismo

El velocista costarricense Sherman Guity clasificó este lunes 29 de setiembre a la final de los 100 metros lisos del Campeonato Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025 (India).

El limonense cronometró un tiempo de 10 segundos y 79 centésimas (10.79), para ganar su serie de semifinal, disputada en el Estadio Jawaharlal Nehru.

La final de los 100 metros planos, clase T64 (atletas con amputación en una de sus extremidades inferiores), se efectuará este martes 30 de septiembre a las 8:07 a. m. hora de Costa Rica.

“Entré a la final, lo cual era lo importante. Estoy supercontento con el resultado. Vamos a prepararnos de la mejor manera y esperamos entrar en el podio. Gracias a todos los que nos están apoyando”, comentó Guity en un video proporcionado por Olman Mora, periodista del Comité Paralímpico Nacional (CPN).

Sherman ganó su heat con 10.79, logrando la mejor marca de la temporada, imponiéndose al italiano Maxcel Amo Manu (11.26) y al brasileño Wallison André Fortes (11.50). Solo los dos primeros avanzaron a la final.

Los ocho atletas que disputarán la presea dorada en los 100 metros lisos son: el alemán Johannes Floors (10.71), el costarricense Sherman Guity (10.79), el alemán Felix Streng (10.79), el neerlandés Olivier Hendriks (11.09), el estadounidense Jarryd Wallace (11.28), el británico Dan Gladman (11.30), el italiano Maxcel Amo Manu (11.26) y el brasileño Alan Oliveira (11.62).

Sherman Guity buscará este martes 30 de setiembre su cuarta medalla en su tercera participación en un Mundial de Para Atletismo.

Sherman Guity suma su tercer Mundial de Para Atletismo: París 2023, Kobe 2024 y Nueva Delhi 2025, donde el limonense ha logrado un total de tres medallas.

En París 2023 conquistó el oro en los 200 metros y la plata en los 100 metros, mientras que en Kobe 2024 ganó la presea dorada en los 100 metros, por lo que espera revalidar el título. En los 200 no compitió.

Por su parte, la velocista alajuelense Melissa Calvo participará este martes 30 de setiembre en la final de los 200 metros lisos, a partir de las 5:57 a. m. Esta será su segunda competencia, luego de que este domingo finalizara en el octavo lugar de los 100 metros planos clase T13, con un tiempo de 13.89 segundos.

La última prueba de Melissa serán los 400 metros lisos, el domingo 5 de octubre a las 7:15 a. m., hora tica.

Mientras tanto, este martes se efectuará la final del lanzamiento de la jabalina con la participación de la costarricense Amalia Ortuño, a las 9:30 p. m.

El sábado anterior, Ortuño compitió en el lanzamiento de disco, finalizando en la octava posición del mundo con una distancia de 18 metros y 98 centímetros, imponiendo un nuevo récord nacional.