Shakira, J Balvin, Katy Perry y más: horarios y artistas confirmados para las tres ceremonias inaugurales del Mundial 2026

El show está a punto de empezar y el Mundial 2026 entra en los registros de la historia por diversas razones, hasta porque la fiesta cita a una cantidad multitudinaria de aficionados, futbolistas y artistas.

Todas las cifras baten récords. Con 48 selecciones participantes se disputará un total de 104 partidos. Y al desarrollarse en tres sedes distintas, la FIFA adoptó la decisión salomónica de implementar una trilogía de ceremonias de inauguración.

Empezando en México y siguiendo en Canadá y Estados Unidos, cada sede tendrá su propio espectáculo antes de dar paso a la activación de una frase que lleva el sello de Kristian Mora: “Vamos al fútbol”.

“La Copa Mundial de la FIFA es un momento que el mundo comparte, y eso comienza con la forma en que la inauguramos”, expresó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Comenzando en la Ciudad de México y continuando en Toronto y Los Ángeles, indicó que estas ceremonias unirán la música, la cultura y el fútbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo.

“Es una forma poderosa de comenzar una celebración verdaderamente global”, agregó el presidente de la FIFA.

90 minutos antes del partido entre México y Sudáfrica que marcará el arranque del Mundial 2026, en el Estadio Ciudad de México se efectuará la primera ceremonia inaugural, pactada para las 11:30 a. m. (hora de Costa Rica y puede verse tanto en Fox como en Canal 7).

Antes de que llegue el grito del gol al Mundial 2026, ahí se escucharán algunas de las voces latinas más conocidas en la industria de la música a nivel mundial, como Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

The world’s stage is set in Mexico, where the journey begins 🇲🇽



The world comes alive as football, music and culture spark the start of the #FIFAWorldCup 🏆🎶🎆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 8, 2026

Las ceremonias son producidas en colaboración con Balich Wonder Studio y cada una está conectada por un hilo creativo común que reimagina el trofeo del Mundial a través del prisma de la cultura de cada país sede.

“En México, este concepto cobra vida a través del intrincado y festivo arte del papel picado, un poderoso símbolo de tradición, artesanía y alegría”, indicó la FIFA en un comunicado.

Al día siguiente, el viernes 12 de junio, la segunda ceremonia inaugural será en Toronto, también a las 11:30 a. m. (hora de Costa Rica) y 90 minutos antes del juego entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

Estrellas como Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince formarán parte del espectáculo.

Para la ceremonia en Canadá, se recrea la identidad de la nación a través de un mosaico que reinterpreta la copa que está en juego y que muestra a su gente, las culturas y las comunidades que definen al país.

“A través de la música, la cultura y presentaciones inolvidables, le daremos la bienvenida al mundo con una celebración que es típica de Canadá, pero que, al mismo tiempo, está conectada a una historia más grande que se desarrolla en México y Estados Unidos. El momento en el que Canadá ocupe su lugar en el mayor espectáculo del fútbol será uno de orgullo, unidad y emoción”, pronunció Infantino.

A historic Canadian Opening Ceremony 🇨🇦



Where cultures connect, Canada shines as football and music unite the world for the #FIFAWorldCup 🏆🎶🎆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 8, 2026

Esta segunda ceremonia de la trilogía comienza con un viaje por Canadá mientras la cuenta regresiva presenta momentos que muestran al país de costa a costa.

Y el mismo viernes, pero a las 5:30 p. m. (hora de Costa Rica), empezará el último acto inaugural del Mundial, en Los Ángeles, 90 minutos antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay.

Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla encabezan una lista llena de superestrellas que tomarán el escenario en la capital mundial del entretenimiento.

“La ceremonia inaugural en Los Ángeles representa la magnitud de lo que será la Copa Mundial de la FIFA 2026. La lista de artistas refleja la diversidad cultural de Estados Unidos y la vitalidad de sus muchas diásporas, y resalta la influencia del país en la música, el entretenimiento y la cultura pop, a la vez que muestra cómo la música une a las personas de todo el país”, citó Infantino.

The world’s game reaches its biggest stage in the USA 🇺🇸



The United States takes centre stage as football, music, and culture ignite the #FIFAWorldCup 🏆🎶🎆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 9, 2026

Según la FIFA, la ceremonia de apertura en Los Ángeles, a través de efectos visuales a gran escala, narración inmersiva e increíbles espectáculos en vivo, celebrará la cultura y el espíritu de la nación, y creará un momento de unidad continental y global nunca antes visto en el fútbol.

Conciertos premundialistas

Este 10 de junio habrá una serie de conciertos que se celebrarán simultáneamente en Canadá, México y Estados Unidos en colaboración con los premios Grammys.

Tras el anuncio de Bryan Adams, Nora Fatehi con Sanjoy, y Vegedream, así como la colaboración entre AHI y Wyclef Jean, el concierto de Toronto también tendrá una actuación especial de The Beaches.

Por su parte, los aficionados presentes en Ciudad de México también disfrutarán de la actuación del maestro Andrea Boccelli, que se suma a un elenco que ya incluía a Los Ángeles Azules con Belinda y a Elena Rose.

En Los Ángeles, se añadió a Ava Max y a BIA a un cartel donde ya figuraban los artistas Diplo de Major Lazer y Davido, en lo que promete ser una velada inolvidable de música, fútbol y cultura.