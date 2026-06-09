Fútbol

Shakira, J Balvin, Katy Perry y más: horarios y artistas confirmados para las tres ceremonias inaugurales del Mundial 2026

Estos son los principales detalles de la trilogía de ceremonias de apertura del primer Mundial de la historia con tres anfitriones

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Por Fanny Tayver Marín
Shakira Burna Boy Mundial 2026 Dai Dai
Shakira y Burna Boy cantan 'Dai Dai', el himno oficial del Mundial 2026. (Cortesía Sony Music/La Nación)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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