Selección de Costa Rica vs. Cataluña: ¿Dónde y cuándo ver el esperado regreso de Keylor Navas a la Tricolor?

La Selección Nacional de Costa Rica volverá a la cancha con Keylor Navas en el arco y bajo el mando del técnico mexicano Miguel “Piojo” Herrera, en la antesala de sus partidos por la eliminatoria rumbo al Mundial 2026 y el inicio de la Copa Oro.

LEA MÁS: Ya es oficial: Keylor Navas regresa a la Selección de Costa Rica en la convocatoria de Miguel Herrera

El combinado patrio tendrá una exigente prueba este miércoles 28 de mayo ante la Selección de Cataluña, que celebra sus 125 años de existencia.

Sin duda, será un partido que nadie querrá perderse, pues marcará el regreso de Keylor a la Selección Nacional, luego de haber anunciado su retiro.

Este compromiso se llevará a cabo en el Estadio Johan Cruyff de Barcelona, un escenario con capacidad para 6,000 espectadores.

El duelo entre costarricenses y catalanes se disputará a partir de las 11 a. m. (hora de Costa Rica) y 7 p. m. (hora de Barcelona). Los aficionados podrán seguirlo por los canales 6 y 7.

Si usted aún está en el trabajo, en su centro de estudio o no ha salido a almorzar, puede seguir las incidencias del partido por Radio Columbia (98.7 FM), Radio Monumental (93.5 FM) y Teletica Radio (91.5 FM).

Al no tratarse de una fecha FIFA, la mayoría de los legionarios que no finalizaron sus campeonatos no pueden ser tomados en cuenta, al igual que los jugadores de Herediano y Alajuelense, quienes disputan la final del Torneo Clausura 2025.

Por su parte, Cataluña incluyó en su lista a varios jugadores que militan actualmente o salieron del FC Barcelona.