Ya es oficial: Keylor Navas regresa a la Selección de Costa Rica en la convocatoria de Miguel Herrera

Miguel el ‘Piojo’ Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, hizo la convocatoria de jugadores para que se integren al equipo patrio y destaca el regreso oficial de Keylor Navas.

El llamado del timonel, es porque el conjunto nacional tiene un compromiso internacional y debe arrancar la preparación.

Como parte de la planificación previa a la Copa Oro, que inicia el 15 de junio, la Tricolor se medirá a la Selección de Cataluña, encuentro que se jugará el miércoles de la próxima semana, en el Estadio Johan Cruyff, a partir de las 7 p. m. hora de España (11 a. m. en Costa Rica). Este partido no se encuentra dentro de las fechas FIFA.

Lista de convocados de Costa Rica para el amistoso ante la Selección de Cataluña. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

Herrera solo llamó a jugadores del medio local y algunos legionarios que estén disponibles. El estratega no tomó en cuenta a futbolistas de Herediano y Alajuelense, quienes el próximo domingo disputarán la final.

La Selección fue invitada a formar parte del 125.º aniversario de la Federación Catalana.

“Cuando regresemos, ya tendremos claro quiénes serán los 26 futbolistas que participarán en los dos partidos eliminatorios y, posteriormente, en la Copa Oro”, dijo Miguel Herrera.

Keylor Navas dio el sí y regresa a la Selección Nacional. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez)

El grupo lo integran los guardametas Keylor Navas, Patrick Sequeira y Alexandre Lezcano. Los defensas son: Jeyland Mitchell, Fernán Faerron, Joseth Peraza, Francisco Calvo, Carlos Mora, Kenay Myrie, Joseph Mora, John Paul Ruiz y Yeison Molina. Los volantes son: Jefferson Brenes, Douglas López, Mauricio Villalobos, Cristopher Núñez, Josimar Alcócer y Marvin Loría. Los atacantes son: Warren Madrigal, Kenyel Mitchell, Álvaro Zamora y Anthony Hernández.

“Como les dije hubo pláticas, viajamos a conversar en persona con él y la verdad su actitud me gustó muchísimo. Las condiciones por las que no estaba antes en la Selección son muy de él, pero lo importante era ver cómo estaba, cómo se sentía y tiene muchas ganas y deseos de tomar este proceso de Selección, que siempre ha dado resultado con él. Está muy bien y no es que regrese a su nivel, siempre lo ha mostrado y para mí es uno de los tops 5 del mundo y tenerlo va a ser algo muy bueno”, dijo Miguel Herrera, sobre el regreso de Keylor Navas.