Selección de Costa Rica enfrentó dos contratiempos en inicio de microciclo

Fernando Batista, entrenador de la Selección de Costa Rica, comenzó su primer microciclo de trabajo de cara a los partidos amistosos del 29 de mayo contra Colombia y del 10 de junio frente a Inglaterra con dos imprevistos: la ausencia de uno de los convocados y una lesión.

El estratega argentino no pudo contar con el volante de Alajuelense Alejandro Bran, al 100%, ya que el futbolista reportó una molestia física, por lo que debió hacer ejercicios diferenciados.

Por otra parte, Julián González, lateral del Deportivo Saprissa que había sido convocado, no se presentó, según informó la Federación.

“No se sumó al grupo para estar a disposición de su club en los partidos finales del campeonato”, se lee en el comunicado.

Se intentó contactar a Erick Lonis, cabeza deportiva de la S, y al departamento de prensa del club, para conocer si Saprissa fue el que solicitó que González no fuera, pero no se obtuvo respuesta a los mensajes enviados a las 4:40 p. m.

En el caso de Bran, el erizo regresó a la Tricolor luego de que no fue tomado en cuenta para los amistosos que tuvo el equipo tico contra Irán y Jordania, en marzo, lo anterior porque en ese momento tuvo problemas de disciplina en su club.

Bran tuvo un enfrentamiento con la seguridad privada de un condominio, situación que finalmente terminó involucrando a la Fuerza Pública.

Sobre la práctica de la Tricolor la FCRF informó:

“Inició a las 8 a. m. La práctica se desarrolló con alta intensidad y dinámica hasta las 10 a. m. Se realizaron acciones específicas defensivas y ofensivas para, posteriormente, hacer trabajo por posiciones y finalizar con trabajo táctico del profesor Fernando Batista”, describió la FCRF.

Uno de los futbolistas que tuvo su primera oportunidad de mostrarse ante Batista fue Sebastián Padilla, volante titular del Municipal Liberia.

“Uno, como jugador joven, se propone muchos objetivos; uno de ellos era sumar muchos minutos y el otro ser llamado a la Selección. Estoy cumpliendo un sueño de niño, estoy contento y tomo esta oportunidad con la mayor seriedad posible”, dijo al departamento de prensa de la Federación.

La Selección de Costa Rica continuará sus entrenamientos este miércoles a las 7 a. m. en el Proyecto Gol.