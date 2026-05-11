Fernando Batista vuelve a abrirle la puerta de la Selección de Costa Rica a Alejandro Bran

Alejandro Bran jugó la última eliminatoria con la Selección de Costa Rica, el volante en la acción marcó a Byron Bonilla de Nicaragua.

La Selección de Costa Rica volverá a los entrenamientos, ahora con un microciclo de trabajo que pidió el entrenador, Fernando Batista, con miras a los partidos contra Colombia el 29 de mayo e Inglaterra, el 10 de junio.

Para esta ocasión, Batista citó a futbolistas que ya no tienen participación en el torneo nacional, es decir, no están jugadores ni de Saprissa ni Herediano.

La Nacional contará con el regreso del volante Alejandro Bran, quien iba a formar parte de los amistosos contra Irán y Jordania, pero por la situación de disciplina que afrontó en Alajuelense no fue llamado.

Bran se vio envuelto en un enfrentamiento con la seguridad de un condominio, que después también involucró a la Fuerza Pública.

Además de Bran también está el delantero rojinegro Kenneth Vargas. Como parte de las novedades está el lateral manudo Elián Quesada y el delantero de Sarchí FC de la Liga de Ascenso, Esteban Cruz.

En el comunicado de prensa sobre el microciclo de trabajo que será del 12 al 14 de mayo, la Fedefútbol destacó la importancia del tiempo de trabajo pensando en los compromisos de la Mayor como también los retos que pueda tener la Selección Sub-23 en el corto plazo.

“La idea del cuerpo técnico es tener tiempo de trabajo con parte de la base de la Selección Preolímpica, que en julio enfrentará los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y además se proyectan como jugadores de seguimiento en la Selección Mayor”, se lee.

El promedio de edad de este grupo es de 22,5 años.

De los clubes eliminados de semifinales están los siguientes futbolistas; Cartaginés: Cristopher Moya, Fernán Faerron, Christopher Núñez y Luis Flores; Liberia: John Ruiz, Shawn Johnson, Alex Ríos y Sebastián Padilla.

La Selección de Costa Rica tiene programado otro microciclo de trabajo del 19 al 22 de mayor, pero según la Federación, a inicios de la otra semana se hará una nueva convocatoria.