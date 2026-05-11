Fútbol

Fernando Batista vuelve a abrirle la puerta de la Selección de Costa Rica a Alejandro Bran

La Selección de Costa Rica tendrá un microciclo de trabajo pensando en los amistosos contra Colombia e Inglaterra

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Por Esteban Valverde
Alejandro Bran de Costa Rica va a la marca de Byron Bonilla de Nicaragua, durante el partido por las eliminatorias rumbo al Mundial del 2026.
Alejandro Bran jugó la última eliminatoria con la Selección de Costa Rica, el volante en la acción marcó a Byron Bonilla de Nicaragua. (STRINGER/AFP)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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