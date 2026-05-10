Fernando Batista define el plan de la Selección de Costa Rica para enfrentar a Colombia e Inglaterra

La Selección de Costa Rica jugó en Turquía contra Irán y Jordania.

Fernando Batista, entrenador de la Selección de Costa Rica, ya comienza a pensar en la fase competitiva del equipo patrio.

La Tricolor tendrá que enfrentar, en el último trimestre de 2026, el inicio de la Liga de Naciones, la primera prueba oficial que tendrá Batista al mando de la Selección.

Ante esto, Costa Rica aprovechará los amistosos contra Colombia e Inglaterra, programados para el 29 de mayo y el 10 de junio, respectivamente, con el objetivo de prepararse para los cotejos que otorgarán puntos oficiales.

La Federación Costarricense de Fútbol informó que Batista dirigirá dos microciclos de trabajo, que espera aprovechar al máximo como complemento de los partidos.

La Selección de Costa Rica trabajará del 12 al 14 de mayo y luego del 19 al 22 de mayo.

“Utilizamos los microciclos para la construcción de lo que queremos nosotros de cara a todo lo que viene, no solo los amistosos en Colombia y Estados Unidos, sino también nuestra meta, que es la Liga de Naciones. Entonces queremos aprovechar cada momento que tengamos con los jugadores para seguir dando forma a la idea y al camino que queremos”, dijo Batista a la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

El DT del equipo patrio detalló que está centrado en la visoría de futbolistas.

“Estamos haciendo muchas visorías de partidos del fútbol local, yendo a los estadios y conectando con los jugadores que están actuando en el exterior... Y estos momentos de entrenamiento nos van a servir para todo lo que viene”, destacó.

Para iniciar, Fernando Batista llamará a jugadores que ya estén eliminados, pero no a los que participen en la final de segunda ronda.

“Para las sesiones del 19 al 22 de mayo se convocará a un nuevo grupo que esté disponible para trabajar con el cuerpo técnico de la Tricolor”, comunicó la Federación.

Fernando Batista ya dirigió dos partidos al mando de la Selección de Costa Rica, primero empató 2 a 2 contra Jordania y luego perdió 5 a 0 contra Irán.