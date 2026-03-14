Fútbol

Selección de Costa Rica descartó entrenador y otro país que va al repechaje del Mundial lo contrata

Una selección con chances de ir a la Copa del Mundo 2026 apostó por un técnico descartado en la Selección de Costa Rica

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Por Esteban Valverde
Adalberto Carrasquilla llevaba las riendas de la Selección de Panamá en el partido contra Surinam.
En la eliminatoria a la Copa del Mundo 2026 Surinam terminó en el segundo lugar de su grupo, por detrás de Panamá. (X Fepafut/X Fepafut)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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