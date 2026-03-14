Selección de Costa Rica descartó entrenador y otro país que va al repechaje del Mundial lo contrata

En la eliminatoria a la Copa del Mundo 2026 Surinam terminó en el segundo lugar de su grupo, por detrás de Panamá.

La Selección de Surinam anunció en sus redes sociales que incorporará, de cara al repechaje rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, a dos asesores de talla internacional, con el objetivo de buscar el pase al torneo.

Se trata de los exjugadores de la Selección de los Países Bajos Clarence Seedorf y Patrick Kluivert.

La Selección de Costa Rica valoró a Kluivert como una de las opciones para dirigir el proceso hacia 2030. De hecho, el neerlandés estuvo entre los finalistas junto al español Robert Moreno y al argentino Fernando Batista, quien finalmente fue el elegido.

Respecto a Kluivert, el director de Selecciones Nacionales, Rónald González, lo tenía ubicado en un tercer escalón, por detrás de Moreno y Batista. Al final, fue descartado.

Patrick Kluivert fue asistente de Louis Van Gaal en Países Bajos, esto en la Copa del Mundo 2014. (GABRIEL BOUYS)

Ahora el estratega, que también pasó por la Selección de Indonesia en el camino hacia 2026, tendrá un papel como mano derecha de Brian Tevreden, director general de Surinam.

En un comunicado de la Federación de Fútbol de Surinam, Tevreden expresó su sentir ante las incorporaciones.

“Hace cuatro años, cuando empecé, ya le pedí a Clarence Seedorf que tomara esta posición, pero en ese momento simplemente no era el momento adecuado. Tenemos una fuerte amistad desde hace años y ahora también serán mis asesores. Siempre es valioso poder discutir sobre el trabajo que estás haciendo e intercambiar perspectivas sobre cómo se han logrado ciertas cosas. Ahora, cuatro años después, se siente como el momento perfecto para que Clarence y Patrick se unan a este hermoso viaje con Surinam”, dijo.

Surinam disputará la primera fase del repechaje mundialista contra Selección de Bolivia de fútbol el 26 de marzo. Si supera esa ronda, luego enfrentaría a Selección de Irak de fútbol en busca de un cupo para la Copa del Mundo de 2026.