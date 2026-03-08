Segunda polémica en el Fello Meza: ¿Fue penal a favor de Puntarenas la jugada en el último minuto contra Cartaginés?

El duelo entre Puntarenas FC y Cartaginés fue de emociones fuertes, los brumosos terminaron ganando 3 a 2 a los porteños.

El partido entre Cartaginés y Puntarenas FC tuvo una jugada de infarto en el cierre.

El árbitro central, Pablo Camacho, fue llamado por el VAR para revisar una posible mano en el área de Cartaginés, lo que podía derivar en un penal a favor de los porteños.

El juez revisó la acción en el monitor y finalmente señaló el manchón blanco. La jugada nació de un tiro de esquina y, en su intento por rechazar el balón, Fernán Faerron terminó impactándolo con la mano.

Seguidamente, Daniel Colindres ejecutó el penal, pero su remate se estrelló en el horizontal. De esta forma, el marcador se mantuvo 3-2 a favor de Cartaginés.

“Excelente el VAR al llamar al central, correcto el penal. Es mano deliberada”, afirmó el analista arbitral de La Nación, Greivin Porras.

Al final, Cartaginés se quedó con los tres puntos, mientras que el penal fallado terminó siendo el episodio que calentó aún más el cierre del encuentro.