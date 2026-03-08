Cartaginés sufre hasta el último segundo, pero sigue firme en zona de clasificación

Cartaginés consiguió un triunfo clave. Los brumosos vencieron 3-2 a Puntarenas FC en un cotejo determinante, debido a lo cerrada que se está poniendo la lucha por los puestos de clasificación.

Los blanquiazules sufrieron como pocas veces; de hecho, se salvaron gracias a un penal fallado en el último minuto.

En el minuto 98, el central del encuentro, Pablo Camacho, fue llamado por el VAR para revisar una posible mano en el área brumosa. El balón impactó en Fernán Faerron y el árbitro terminó señalando el manchón blanco. Daniel Colindres ejecutó el penal, pero su remate se estrelló en el horizontal.

Amarini Villatoro celebró con todo el fallo e incluso lo gritó hacia el sector arbitral, mientras que Faerron también se lo gritó a Colindres. Al final, los tres puntos se quedaron en el estadio Estadio José Rafael ‘Fello’ Meza Ivankovich.

Con este resultado, los cartagineses lograron sacudirse la presión y llegaron a 20 puntos, separándose de la amenaza de Liga Deportiva Alajuelense.

En la tabla, los últimos seis puntos conseguidos por la Liga habían colocado a los manudos con 15 unidades, es decir, a solo dos de los blanquiazules antes de este compromiso.

El duelo entre Cartaginés y Puntarenas estuvo cargado de polémica y acciones calientes. Se jugó como una final, ya que una victoria puntarenense hubiera metido a los Tiburones de lleno en la pelea al llegar a 18 puntos.

“Sabíamos que este partido era trascendental, no podíamos perder, de eso no hay duda, porque Puntarenas se nos acercaba fuerte”, manifestó el arquero brumoso Kevin Briceño a los medios con derechos de transmisión.

El primer gol del encuentro llegó por medio del chileno Juan Carlos Gaete, quien abrió el marcador al minuto 14. Sin embargo, Puntarenas, lejos de venirse abajo, creció en la búsqueda del empate.

Al minuto 54 llegó un centro que Briceño no pudo retener. El rebote quedó en el área y un futbolista porteño remató dos veces; en ambas ocasiones, el defensor Ricardo Márquez detuvo el balón con la mano. Ante esta acción, Camacho, con asistencia del VAR, decretó penal. Doryan Rodríguez lo cambió por gol.

El 1-1 calentó aún más el partido. No obstante, los porteños tuvieron diez minutos en el complemento para el olvido: Douglas López y Nicolás Vargas marcaron para colocar el 3-1.

Lo que nunca imaginaron los dirigidos por Villatoro fue que el cierre se complicaría tanto, luego de que Puntarenas recortara a 3-2 gracias a un autogol de Vargas.

En los minutos finales se generaron acciones en ambos marcos, pero sobre todo una presión asfixiante de los puntarenenses, que insistieron una y otra vez hasta conseguir una ocasión clara en el último suspiro.

Durante 60 segundos, Puntarenas puso en vilo la clasificación: si Colindres anotaba ese penal, por ejemplo, Alajuelense habría celebrado. Sin embargo, el balón pegó en el travesaño y el triunfo quedó en manos de Cartaginés, que se mantiene sólido entre los primeros cuatro del campeonato.