Fútbol

Cartaginés sufre hasta el último segundo, pero sigue firme en zona de clasificación

Cartaginés volvió al triunfo, eso sí, Puntarenas FC estuvo a punto de poner la clasificación ‘cabeza arriba’

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Cartaginés se impuso 3-2 a Puntarenas con Douglas López como autor de un gol
Douglas López marcó el segundo gol de Cartaginés ante Puntarenas FC. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CartaginésPuntarenasPrimera División
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.