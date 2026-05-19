Fútbol

¿Seguirá Jeaustin Campos en Honduras? Así está el panorama después de la eliminación del Real España

Jeaustin Campos no pudo alcanzar la final en Honduras y el entrenador evalúa su futuro

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Por Esteban Valverde
Jeaustin Campos llegó a mediados del 2024 al Real España, por lo que vive su segundo torneo en Honduras.
(Facebook del Real España/Facebook)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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