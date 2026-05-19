¿Seguirá Jeaustin Campos en Honduras? Así está el panorama después de la eliminación del Real España

Jeaustin Campos vivió una noche amarga el lunes pasado, cuando Real España empató 1 a 1 con Marathón y quedó eliminado en el camino hacia la final del fútbol de Honduras. Ante esto, surge la duda de si el técnico tico continuará al mando del proyecto aurinegro, sobre todo porque en esta misma temporada presentó su renuncia, pero no fue aceptada.

Campos habló en conferencia de prensa después del cotejo y explicó que tiene contrato; sin embargo, tampoco aseguró que vaya a mantenerse en el banquillo de Real España.

“Tengo contrato. Lo otro es que la junta directiva siga creyendo en nosotros, y la otra es si yo quiero quedarme o no. Se han dado situaciones, pero yo no cambié de opinión. Ustedes saben lo que pasó y yo sí le puse la renuncia al presidente y no rectifiqué. El presidente, junto con su junta directiva, decidió decirme que tenía que seguir y, pues, yo seguí trabajando con honestidad”, mencionó.

“Los contratos van y vienen (...). Al final, los dirigentes tienen la palabra porque son los que mandan”, agregó.

A Jeaustin le consultaron si lo sucedido, al no alcanzar la final, representa un fracaso.

“Fracaso es ni siquiera luchar, ni intentarlo. Fuimos protagonistas durante todo el torneo, terminamos en primer lugar e hicimos todo lo necesario para estar en una final y pelear el campeonato con autoridad. Por cosas del fútbol no lo pudimos lograr”, sentenció.

Jeaustin Campos suma tres torneos seguidos al mando de Real España y en todos consiguió clasificar a la fase final, pero no ha podido ganar el campeonato.

Otros entrenadores ticos que intentaron alcanzar la gloria en Centroamérica fueron Alexander Vargas (Diriangén de Nicaragua), quien terminó segundo y en El Salvador, Marvin Solano (Luis Ángel Firpo) y Luis Marín (Inter FA) quedaron fuera en las fases previas a la final.