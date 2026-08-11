¿Se reelegirá Osael Maroto? Así responde el presidente de la Fedefútbol a un año de las elecciones

Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, todavía no decide si buscará un segundo periodo como presidente de la organización.

La silla de la presidencia de la Federación Costarricense de Fútbol vuelve a ser tema en el ambiente futbolero, sobre todo porque en un año el ente nuevamente elegirá a su Comité Ejecutivo. Ante esto, surge la duda de si Osael Maroto, actual jerarca, continuará al mando de la organización.

Maroto es consciente de que existe un ‘partido administrativo’ fuera del terreno de juego que ya se está jugando, aunque él todavía está concentrado en estabilizar financieramente la Federación, además de seguir impulsando el cambio deportivo tanto en la Selección Mayor como en las selecciones menores.

“No, no he parado a pensar el tema (de reelegirme), porque siento que no es momento. Ahorita me quita el sueño que sigamos compitiendo. Me quita el sueño la parte financiera; lo otro ya veremos”, afirmó.

Maroto detalló que es consciente de que los sectores del fútbol están divididos, por lo que el año que se avecina será complejo.

“Creo que hay una Liga que no quiere una continuidad y algunos equipos de la Primera también pueden estar valorando un cambio, pero esto es parte normal del proceso. Cuando a mí me tocó el movimiento para un cambio, pues se comenzó así (con ciertas divisiones), pero cuando llegamos al final se dio un consenso y se presentó solo una papeleta”, explicó.

El actual presidente federativo también dio a conocer que, pese a que en los últimos tiempos el presidente del Saprissa, Roberto Artavia, estuvo disconforme porque no pudo entrar en el Comité Ejecutivo, él mantiene una buena relación con los morados.

“Bien, Saprissa es un asambleísta más. Es una gran marca, un gran equipo que tiene una importancia en el fútbol nacional y la relación es buena, como lo es con San Carlos, con Pérez Zeledón, con los demás asambleístas”, detalló.

Otro tema que afronta el actual presidente es que Costa Rica tiene actualmente un puesto en FIFA, el cual ocupa el expresidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos. Sin embargo, ese lugar es de la Unión Centroamericana de Fútbol (Uncaf), por lo que podría ser para un dirigente de otra nación centroamericana a partir de la siguiente elección de FIFA.

“Pasa por tema de Uncaf, porque es de Uncaf el representante. En Uncaf hemos tenido la rigurosidad de hacer las cosas en bloque. Ahora hay congreso y se verificará la persona que estará en FIFA. Históricamente se ha rotado el tema (entre todos los países), pero veremos si se continuará con el puesto. Hay mucho que está pasando en FIFA”, mencionó.

La cabeza del fútbol tico recalcó que, para él, la dirigencia del fútbol costarricense debería centrarse en buscar la presencia en Concacaf, más que algo en FIFA.

“Creo que es bueno buscar tener un representante de Concacaf. Siento que deberíamos tener una voz y voto en Concacaf, porque se deciden muchas cosas y acá son situaciones que debemos seguir muy de cerca”, enfatizó.

Por último, Maroto reflexionó que, independientemente de su continuidad o no en la Federación, siente que está dejando una organización más sólida de la que recibió cuando asumió el puesto en 2023.

“No tengo duda. Desde el punto de vista comercial estamos mejor, financiero también, transparencia ni para qué. Estamos con el licenciamiento del fútbol femenino, vamos por la Segunda B de Linafa, ya comenzamos el proceso de profesionalización de los árbitros, ahora tenemos una certificación de Concacaf para entrenadores, estamos para ser sede de Mundial Mayor Femenino. Esta es una mejor Federación”, finalizó.