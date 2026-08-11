Fútbol

¿Se reelegirá Osael Maroto? Así responde el presidente de la Fedefútbol a un año de las elecciones

La Fedefútbol entra en año electoral, pues en 2027 vence el período del actual Comité Ejecutivo

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Por Esteban Valverde
28/02/2025, San José, Estudio Grupo Nación, entrevista con Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.
Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, todavía no decide si buscará un segundo periodo como presidente de la organización. (Jose Cordero/José Cordero)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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