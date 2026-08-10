Fútbol

Osael Maroto, sobre la mano dura en el fútbol: ‘Hay cosas que pasaban desde años atrás, pero ahora se corrigen’

Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, se confiesa sobre la mano dura con los clubes, la deuda deportiva y el futuro de la Selección

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Por Esteban Valverde
Osael Maroto atendió a La Nación en su oficina, donde evaluó el momento del fútbol nacional.
Osael Maroto atendió a 'La Nación' en su oficina en Escazú, donde evaluó el momento del fútbol nacional. (Esteban Valverde/Esteban Valverde)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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