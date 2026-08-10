Osael Maroto, sobre la mano dura en el fútbol: ‘Hay cosas que pasaban desde años atrás, pero ahora se corrigen’

Osael Maroto atendió a 'La Nación' en su oficina en Escazú, donde evaluó el momento del fútbol nacional.

Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), atendió a La Nación y analizó el momento administrativo, legal y financiero que atraviesa el fútbol costarricense, en un contexto marcado por clubes que perdieron su licencia y otros que enfrentaron problemas económicos que les impidieron comenzar de buena manera el certamen.

Maroto defendió la línea estricta que ha adoptado la Federación y aseguró que esta continuará. También reconoció que, en el plano deportivo, existe una deuda pendiente con la Selección Mayor tras la ausencia en el Mundial 2026, una mancha que, según admite, no desaparecerá con facilidad.

—¿Cómo calificaría el momento administrativo del fútbol costarricense? Hay equipos sin licencias y problemas económicos, legales, entre otros.

—Lo que puedo decir es que en el pasado se fue permisivo y ahora ya no lo es. Hoy, al ser más estrictos, pues las cosas revientan. Ahora, esto no es de hoy; son cosas de años a las que ahora se les puso un punto para tener un fútbol más sostenible.

—En medio de tanta turbulencia administrativa y financiera, ¿cómo analiza el papel de la Federación?

—Este es el papel que juega la Federación. Desde las licencias se traza el camino. Lo que sí creo es que, en algún momento, tendremos una licencia para el fútbol nacional y otra para el internacional y ahí ajustaremos, aunque está claro que, para que los equipos compitan internacionalmente, deberán cumplir con los requisitos internacionales.

—Entendiendo esto, ¿si no cumplen internacionalmente deberán ceder el espacio?

—Sí, eso ya pasa en otras confederaciones y servirá para ajustar de ahora en adelante.

—Aunque parezca muy contradictorio, en medio de todo lo que sale, ¿es el fútbol de Costa Rica más transparente?

—Sí, claro. A ver, es más transparente porque Licencias “aprieta” de forma distinta. Esto que está sucediendo pasa desde años atrás, pero ahora se corrige. Estamos en una línea de fortalecimiento. Desde el punto de vista de transparencia, ya pudimos ver lo que pasó con Santos y ADG; eso fue gracias a herramientas de Licencias.

—¿A usted le genera preocupación, susto o algún otro sentimiento todo lo que ha salido del fútbol?

—Más que susto, sí me genera asombro. Estas cosas se escuchaban en el aire, pero no se atrevían a tomar decisiones. Ahora nos pusimos el norte de que lo que saliera lo íbamos a enfrentar. Ahora, sin duda, me asombré por lo que pasa, porque no es lo mismo ver el toro que meterse al redondel.

—Su gestión ha tenido como característica una fuerte lucha contra irregularidades administrativas y financieras desde el Comité de Licencias. ¿Por qué cree que antes no sucedía esto?

—Yo creo que las cosas deben hacerse bien y punto. No hay otra forma. No hay otra posición. Aunque tengamos miembros de Comités Ejecutivos anteriores, no sabría qué pasó antes y por qué no se ajustó la decisión en su momento. Uno no puede cerrar los ojos y ver hacia otro lado porque quiere evitar un problema; los problemas se enfrentan.

“Se han tomado decisiones fuertes, pero en pro de la transparencia y la mejora”.

—A su gestión la persigue el hecho de no ir al Mundial Mayor, pero administrativamente se habla de que la Federación está bien. ¿Cómo lo analiza?

—La parte deportiva es una cosa y la administrativa, otra, pero convergen. No fuimos a un Mundial Mayor y eso quedará apuntado. Ahora debemos seguir trabajando en una serie de cosas en la parte administrativa. Se han tomado decisiones importantes, se dio un golpe de timón, pero hace falta más por hacer... Tenemos que construir la masificación del fútbol. Es triste que no tengamos equipos en Limón, menos presencia en Guanacaste, pero es por los clubes.

—La deuda es el Mundial Mayor. ¿Cómo esperanzar a la gente?

—Los resultados, para bien o para mal, son los que marcan el camino. En la parte deportiva, antes el problema era que no íbamos a los mundiales menores; ahora vamos a los menores, pero no vamos a la Mayor. Ya fuimos a dos U-17, un U-20; en los femeninos estamos bien, también fuimos al de futsal. Hemos hecho la tarea en las otras áreas, pero el masculino mayor es el del reflector más importante y no fuimos, y eso nos marcará por muchos años y, además, marcará la gestión.

“Ahora solo queda ilusionar con el cambio de generación, además de la realidad de que el fútbol es el deporte más relevante que tenemos en el país. Siempre tendremos esa ilusión de competir, de ganar y de conectarnos”.

—¿Cómo digiere usted la disciplina de la Selección Nacional?

—Tenemos una línea muy clara de Fernando Batista y Rónald González. Hay un manual de conducta interna de los jugadores que se está ajustando, pero la línea ya Fernando la marcó, Rónald también, y estamos contentos. El código de conducta no contemplaba una serie de cosas que hoy pasan y eso lo estamos ajustando, respecto a las redes sociales.

—¿Usted en eso se mete o deja fluir a la dirección deportiva?

—La Federación ha estado acostumbrada a tener un presidente muy totalitarista o es una organización muy presidencialista, pero las organizaciones deben operar según la gobernanza y tenemos una dirección deportiva y un gerente general. Estamos cómodos con las formas de pensar que ellos tienen.

—¿Cómo ve usted el liderazgo de la Selección de Costa Rica?

—Estamos en un proceso de cambio. Fernando, con sus convocatorias, ha marcado un cambio y hay un ajuste. Los capitanes hay que ver cómo se nombran, pero ese liderazgo tiene que venir ahora en el cambio generacional que se está haciendo.

—¿Ya se negoció el proceso 2030 con los jugadores (temas de tiquetes, condiciones, viáticos y demás)?

—Todo eso lo estamos revisando con contrato con Asojupro y los capitanes. Normalmente es Asojupro el que representa a los jugadores.

—¿Qué piensa el presidente de la Fedefútbol de Keylor Navas?

—Es un tema de la parte deportiva. Pero Keylor Navas es un orgullo, es un referente y lo que ha hecho por el fútbol tico es impresionante, pero su presencia o no depende del entrenador.

—Como aficionado, ¿qué piensa? ¿Lo llamaría?

—Ojalá podamos tenerlo muchos años, pero es una decisión del cuerpo técnico. Ojalá tuviera 20 años para tenerlo mucho tiempo más por sus condiciones. Por sus condiciones está convocable al 100%, pero no es decisión mía.

—Cuando usted ve que la Sub-20 clasifica al Mundial, dice: ‘Objetivo conseguido’. Pero ¿le gusta la forma en que juega, el estilo que se inculca desde las menores?

—Primero hay que ver cómo están trabajando los equipos, porque las selecciones se abastecen de los equipos. Ahora tenemos un proceso más grande de selecciones nacionales; tenemos una U-13 y así hasta la U-23. Ese sistema se venía trabajando y Rónald lo terminó de armar... Estamos por desarrollar este sistema en Limón y otro sector del país. Rónald está trabajando muy fuerte. Era muy bueno clasificar; ahora hay que ajustar para competir.

“Un tema que yo destacaría de la actual Selección Sub-20 es que siete jugadores de este proceso Sub-20 ya conocen lo que es ir a un Mundial Sub-17. Nosotros ya los tenemos con esa experiencia y eso no pasaba hace 15 años. Ahora quiero ver a las generaciones de 2030 en adelante con este recorrido para la Mayor”.

—¿Es obligación entrar a las series finales de la Liga de Naciones?

—El tema del Final Four, pues queremos ganar siempre. Tenemos que estar en todas las competencias porque es cuando el DT puede medirse con rivales. Siempre queremos ir al Final Four.