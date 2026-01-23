¿Se puede hacer un autogol con la mano? Analista arbitral aclara la curiosa jugada en Liberia (video)

El primer gol del juego entre el Municipal Liberia y el Municipal de Pérez Zeledón generó mucha curiosidad, ya que fue un gol en propia puerta de un liberiano, pero con su mano.

De hecho, la jugada hasta fue revisada por VAR, pero al final se mantuvo como diana del Pérez Zeledón. Los generaleños atacaron por derecha, sacaron un centro y el balón fue desviado por José Huertas -con la mano- a su propio marco.

La acción fue analizada para La Nación por Greivin Porras, analista arbitral, quien destacó que la actuación del arbitraje se apegó a las normas en este caso tan particular.

“Es correcto, un autogol se puede hacer con la mano. De no señalar el gol se favorece al equipo infractor, entonces no se puede otorgar ventajas a un infractor y esto lo que provocaba era que el marcador se aumentara, como sucedió”, declaró Porras.

Al final, el partido terminó 1 a 1, ya que Liberia igualó por medio de Fernando Lesme en el minuto 89.