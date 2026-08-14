Fútbol

¿Se parecen los uniformes de visita de Saprissa y Alajuelense? Vea las fotos y juzgue usted

Saprissa y Alajuelense son tema de discusión en redes sociales por la similitud de sus uniformes de visitante

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Por Esteban Valverde
Esta es la comparación de los uniformes de Saprissa y Alajuelense, ambos son los de visitante de la temporada 2026 - 2027.
Esta es la comparación de los uniformes de Saprissa y Alajuelense, ambos son los de visitante de la temporada 2026 - 2027. (Canva/Canva)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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