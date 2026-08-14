¿Se parecen los uniformes de visita de Saprissa y Alajuelense? Vea las fotos y juzgue usted

Esta es la comparación de los uniformes de Saprissa y Alajuelense, ambos son los de visitante de la temporada 2026 - 2027.

Ambos son blancos, tienen distintivos en dorado y han hecho que los saprissistas digan que es el más lindo, pero los liguistas también tienen la misma opinión. Los dos uniformes de visita de los equipos más populares del país, Saprissa y Alajuelense, han generado una fuerte discusión en redes sociales entre morados y manudos.

Ambas indumentarias se parecen de lejos, aunque, de cerca, tienen detalles que las hacen ver muy diferentes. No obstante, la discusión está fuerte en redes sociales, porque los morados dicen que los manudos les copiaron el diseño y viceversa.

Alajuelense anunció su uniforme el 31 de julio, mientras que Saprissa lo hizo este 13 de agosto.

Los liguistas dieron a conocer su uniforme con la siguiente descripción:

“Umbro apostó por un diseño sobrio y elegante en color blanco, complementado con un cuello tipo polo que refuerza su estética clásica. Sobre toda la prenda destaca un patrón tonal en relieve inspirado en los pisos de La Catedral de Alajuela, lo que refuerza la frase ubicada en la parte posterior, ‘Catedral del fútbol’, en alusión a nuestro estadio, el Alejandro Morera Soto, aportando textura sin perder limpieza visual. Los detalles en negro, rojo y dorado presentes en el cuello, el escudo y el logo de Umbro crean un equilibrio que refleja la grandeza y el prestigio de Liga Deportiva Alajuelense”, informaron los manudos.

Por su parte, los tibaseños pusieron sobre su pieza lo siguiente: “Nuestro hermoso pedacito de tierra, representado en cada detalle. ADN morado, ADN costarricense, íconos naturales y arquitectónicos de cada provincia”.

Los seguidores en redes sociales mantienen una fuerte discusión sobre el tema.

La usuaria de X @jimeblandino aseguró: “El equipo de mercadeo de Saprissa vio la camisa de la Liga hace dos semanas y, en cuestión de una semana, lograron copiar el diseño, mandárselo a Kappa y empezar una producción de 10.000 camisas para traerlas a Costa Rica. ¡Qué impresionante!”.

Por su parte, @LeónTox le respondió: “La cuestión no es esa, sino que, casualidad o no, sacaron su camisa prácticamente igual a la de la Liga y eso da pie a todo lo que está pasando. ¡Eso sería!”.

Kristian Tinoco agregó: “No recuerdo ninguna camisa tan parecida entre la Liga y Saprissa. Literal, dejando los detalles de lado, es la misma vara, diferente marca”.

Estos uniformes se diseñan y confeccionan con muchos meses de anticipación, por parte de casas comerciales distintas; es decir, ya uno estaba prácticamente listo cuando el otro estaba siendo anunciado unos días antes.