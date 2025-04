Saprissa vs. Santa Ana: los morados sin margen de error en la Cueva

Saprissa recibe a Santa Ana a las 8 p. m. en el estadio morado.

Los tibaseños no tienen derecho a fallar, debido a que su lucha por entrar en zona de clasificación está al rojo vivo.

La S es quinto con 25 unidades (mismas que tiene Cartaginés), sin embargo los brumosos están jugando desde las 4 p. m. (contra Pérez Zeledón), en el Fello Meza.

¿Paradela de regreso a Saprissa? Copiado!

Luis Javier Paradela no tiene claro qué pasará con él y lo mismo ocurre en el Deportivo Saprissa. El futbolista cubano que se encuentra en el equipo Universidad Craiova de Rumania se vio frenado de golpe por una lesión que sufrió a inicios de este año, que lo hizo pasar por el quirófano, y que lo sacó de las canchas por al menos seis meses.

¿Volverá a Saprissa? Esa es la pregunta que se hacen quienes lo extrañan. El presidente de los tibaseños, Juan Carlos Rojas, estuvo en el programa 120 Minutos de Monumental y ahí respondió esta consulta específica.

“El equipo tiene una opción de compra que no sabemos, no nos han informado todavía si la van a ejercer o no. Así que la respuesta es no sé. Si tuviera que adivinar, yo creo que la probabilidad es obviamente al menos 50-50, o más. Ojalá regrese. Lo recibiremos con brazos abiertos.

“Es un jugador fundamental en la cancha, fuera de la cancha y cómo se ganó a la afición. Porque a pesar de no nacer morado, representó muy bien los valores morados de lucha y ojalá así sea, pero la respuesta es que no sé”, manifestó Juan Carlos Rojas.

Deyver de regreso antes de lo pensado Copiado!

El Deportivo Saprissa se movió rápido con el tratamiento a Deyver Vega, quien sufrió una ruptura completa del menisco interno de la rodilla izquierda y ya pasó por el quirófano.

Deyver se lesionó el sábado pasado en el partido que los morados derrotaron de visita, 0-1 a Sporting.

El martes pasado, el club tibaseño dio a conocer que el jugador tuvo ruptura completa del menisco interno y del ligamento colateral medial. Sin embargo, tras la cirugía, los morados presentaron otro panorama que resulta más favorable para Deyver.

“Este viernes, en horas de la tarde, se le realizó con éxito una artroscopia y meniscectomía (extracción quirúrgica de la totalidad o una parte de un menisco desgarrado) al jugador Deyver Vega, quien presentaba una ruptura del menisco interno de la rodilla. El futbolista inicia su periodo de recuperación, que tendrá una duración aproximada de cuatro semanas”, informó Saprissa el viernes anterior.