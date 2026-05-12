Saprissa vs. Herediano: este es el árbitro que dirigirá el primer duelo de la final

Juan Gabriel Calderón tendrá a cargo el primer duelo de la final entre Saprissa y Herediano.

La Comisión de Arbitraje anunció el equipo arbitral que tendrá a cargo el primer partido de la final entre Saprissa y Herediano. El central será Juan Gabriel Calderón, árbitro que fue convocado para formar parte del staff de réferis de la Copa del Mundo 2026.

A Calderón lo acompañará otro colegiado que está en los planes de la FIFA: el asistente Juan Carlos Mora. A ellos se unen Andrés Arrieta (asistente), Josué Ugalde (cuarto árbitro), Félix Quesada (quinto árbitro), Steven Madrigal en el VAR y Octavio Jara como AVAR.

El analista arbitral, Greivin Porras, consideró la designación de Calderón como acertada.

“Me parece muy bien que lo pongan a él, yo creí que lo iban a dejar para el segundo juego, pero se apostó de una vez por el referente, por el arbitraje de experiencia. Quieren asegurarse que se haga una buena labor en este primer partido”, destacó.

Como parte de las virtudes de Calderón, Porras señaló su buen manejo de la decisión en el campo.

“Juan Gabriel ya sabe lo que es dominar emociones y eso es clave para una final. Siento que él es muy consistente en sus decisiones y eso es una virtud que se debe aprovechar”, manifestó.

Saprissa y Herediano tendrán su primer cara a cara este miércoles a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.

Por último, el analista puso dos nombres sobre la mesa para el partido de vuelta, el próximo sábado en el Rosabal Cordero.

“Para la vuelta podría ser Keylor Herrera o Josué Ugalde, siento que estos son los nombres que la Comisión está valorando si pusieron a Juan Gabriel en la ida”, finalizó.