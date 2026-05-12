Fútbol

Saprissa vs. Herediano: este es el árbitro que dirigirá el primer duelo de la final

Saprissa y Herediano se verán las caras este miércoles a las 8 p. m. Conozca aquí quién impartirá justicia en el césped

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Por Esteban Valverde
Arbitros ticos que irán al mundial
Juan Gabriel Calderón tendrá a cargo el primer duelo de la final entre Saprissa y Herediano. (JOHN DURAN/John Durán)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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