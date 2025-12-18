Saprissa vs. Alajuelense: Así fue el gol que ilusionó en vano a los morados

Orlando Sinclair logró por medio del juego aéreo marcar diferencia en el Saprissa vs. Alajuelense.

Orlando Sinclair apareció en el cierre de la primera parte para poner el 1 a 0, momentáneo, en el marcador entre Saprissa y Alajuelense. El delantero, en un tiro de esquina, se elevó sobre su marca y con un certero cabezazo puso el esférico muy lejos de Washington Ortega para celebrar.

Para la S, esta diana solamente significó una ventaja por tres minutos, ya que luego Alajuelense empató y hasta le dio vuelta al marcador.

Al final del primer tiempo, la Liga está ganando 1-2 en la Cueva el partido de ida de la final de segunda fase.