Fútbol

Saprissa ve de reojo la semifinal y eso se notará en su alineación ante Puntarenas

Saprissa tendrá dos bajas confirmadas ante Puntarenas. Los morados deben asegurar la segunda plaza ante un Puntarenas irregular

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Por Esteban Valverde
22/04/2026/ juego entere Deportivo Saprissa vs Guadalupe FC por la Liga a Promerica en el estadio Ricardo Saprissa/ foto John Durán
Gerlad Taylor es una de las bajas que tendrá Saprissa ante Puntarenas FC. (JOHN DURAN/John Durán)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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