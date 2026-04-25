Saprissa ve de reojo la semifinal y eso se notará en su alineación ante Puntarenas

Gerlad Taylor es una de las bajas que tendrá Saprissa ante Puntarenas FC.

Hernán Medford cuenta con una ventaja de cara a las semifinales. Aunque Saprissa todavía debe asegurar el segundo lugar de la clasificación del Clausura 2026, el técnico podrá, ante Puntarenas FC (4 p. m. este domingo), trabajar la carga de su equipo, ya que los morados están clasificados y lo que deben definir es el puesto en el que entrarán.

Saprissa es segundo de la tabla con 31 puntos, mientras que Liberia es tercero con 30 y Cartaginés ocupa el cuarto puesto con 29, por lo que los morados podrían hasta terminar en el cuarto puesto si pierden y se dan victorias rivales.

Dos jugadores titulares como Gerald Taylor y Kendall Waston cumplirán ante los porteños la sanción por acumular cinco tarjetas amarillas. Además, Saprissa ya cumplió con los minutos de la regla Sub-21, por lo que no está en la obligación de utilizar, por requisito, a futbolistas de esta categoría.

Ante esto, un jugador como Abraham Madriz, portero titular, podría recibir descanso de cara a las semifinales, por lo que podría jugar Minor Álvarez.

En la zaga, ante la ausencia de Waston y Taylor, Medford podría tomar en cuenta a Pablo Arboine como central, si está recuperado de una dolencia muscular. La otra opción es el joven Matías Cordero, quien fue el que hizo pareja con Fidel Escobar en la final del Torneo de Copa. Otra variante que podría utilizar el técnico morado es colocar a Jorkaeff Azofeifa como central y a Joseph Mora como lateral izquierdo.

En el caso de Taylor, el que tiene todas las fichas para tomar el puesto es Ricardo Blanco.

Este partido ante los porteños es importante para Saprissa porque le puede asegurar su pase como segundo lugar y, así, garantizar el cierre de local en la semifinal.

Por su parte, Puntarenas FC llega a este cotejo para cerrar una campaña muy irregular.

Los porteños vivieron un torneo lleno de altibajos, por lo que ni siquiera estuvieron en zona de clasificación. Los dirigidos por César Alpízar también vieron cómo, a finales del 2025, una administración mexicana tomó el club, pero esta salió de forma abrupta en febrero del 2026.

Puntarenas FC es octavo en la clasificación del torneo con 16 puntos, mientras que en la general se ubica en el sexto puesto con 37 puntos y acumula siete juegos seguidos sin ganar.

“El torneo puedo decir que la primera parte del torneo nos pasó factura por la consecución de juegos. A nosotros nos pasa factura que intentamos buscar la copa, quisimos llegar a esa final y bueno, nos está costando mucho cerrar el torneo”, dijo César Alpízar, timonel puntarenense, luego de la derrota 5-2 contra Alajuelense en la última fecha disputada.