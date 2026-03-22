Saprissa va sin su hombre más desquilibrante ante San Carlos

En el último partido contra Cartaginés, Saprissa perdió a uno de sus hombres claves por lesión.

El Deportivo Saprissa saldrá sin su hombre más desequilibrante en el presente torneo en el juego contra San Carlos. El encuentro iniciará a las 6 p. m.

El cuadro morado no contará con el nicaragüense Bancy Hernández, quien salió lesionado en el último compromiso contra Cartaginés, por lo que no fue tomado en cuenta para la visita al Carlos Ugalde.

Hernán Medford mandó al terreno de juego a los siguientes hombres: Abraham Madriz; Ricardo Blanco, Gerald Taylor, Kendall Waston, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa; Jefferson Brenes, Mariano Torres, Luis Paradela, Tomás Rodríguez y Gerson Torres.

De esta forma, el Pelícano incluyó a Gerson Torres como el sustituto de Hernández.

Por otra parte, la alineación tibaseña es la misma que el estratega ha consolidado como base con hombres como Madriz, Taylor, Waston y Azofeifa como claves en la zaga.

Saprissa buscará seguir en la pelea por el liderato, luego de la derrota de Cartaginés ante Pérez Zeledón y el triunfo de Herediano contra Alajuelense. Si los morados ganan llegarán a 24 puntos, uno menos que el Team, pero lograrán colocarse en el segundo lugar al desplazar a Cartaginés, que se quedó en 23.