Saprissa tira un posteo para rajar con algo que a Alajuelense le duele y mucho

Saprissa le ganó al Sydney FC para dejarse el tercer lugar del Mundial de Clubes 2005.

A horas de la final de segunda ronda, entre Saprissa y Alajuelense, el cuadro morado por medio de sus redes sociales colocó un mensaje para comenzar a calentar el duelo, sobre todo porque ‘rajaron’ con su logro histórico más importante y además le mandaron un mensaje a los erizos.

Los saprissistas pusieron una foto del bus que los trasladó en Japón, en el Mundial de Clubes 2005. La imagen estaba acompañada del siguiente texto:

“Súbanse los que quieran (y puedan) a este bus”, se lee.

Súbanse los que quieran (y puedan 😏) a este bus 🇯🇵💜 pic.twitter.com/q4DApGtDs2 — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) December 17, 2025

La imagen no tardó en generar discusión, sobre todo de parte de los manudos, quienes empezaron a criticar a Saprissa por recurrir a los recuerdos en este momento.

Saprissa anunció un homenaje a los futbolistas que participaron en el Mundial de Clubes 2005.