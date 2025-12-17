Fútbol

Saprissa tira un posteo para rajar con algo que a Alajuelense le duele y mucho

Saprissa atacó en la previa de la final contra Alajuelense con un recuerdo único para los morados

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
El delantero japonés Kazuyoshi Miura (izquierda), del club australiano Sydney FC, disputa el balón con el defensor del club costarricense Deportivo Saprissa, Walter Centeno (derecha), durante el partido de primera ronda del Mundial de Clubes, celebrado en Toyota, el 12 de diciembre de 2005. El Deportivo Saprissa venció 1-0 al Sydney FC. AFP PHOTO / Toru Yamanaka (Foto: Toru Yamanaka / AFP).
Saprissa le ganó al Sydney FC para dejarse el tercer lugar del Mundial de Clubes 2005. (TORU YAMANAKA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SaprissaAlajuelenseMundial de Clubes
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.