Saprissa sorprende con dos ‘fichajes bomba’: un consultor internacional y un reconocido empresario

El Deportivo Saprissa anunció por medio de un comunicado de prensa la llegada de dos figuras de peso a su Junta Directiva, la cual ahora contará con un ‘líder académico nacional’, además de un empresario de reconocida trayectoria.

Los morados tendrán a partir de 2026 a Roberto Artavia Loría y Francis Durman Esquivel como parte de sus directivos.

“Roberto Artavia es un líder académico a nivel nacional, consultor internacional y asesor de gobiernos y empresas en más de 30 países; doctorado en estrategia por la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard”, se lee en el comunicado.

Artavia coordinó el grupo que elaboró el plan estratégico de la Federación Costarricense de Fútbol para el período 2022-2030.

Por otra parte, así se describe a Francis Durán:

“Exitoso empresario de reconocida trayectoria, habiendo sido Gerente de Operaciones y Gerente General de Durman Esquivel, CEO de Aliaxis para Latinoamérica y presidente y CEO del grupo Montecristo”.

Según los tibaseños, ambos llegan para impulsar no solo el ámbito deportivo, sino el comercial y administrativo. Los dos nombres serán ratificados en la asamblea de socios que harán en enero 2026, según el comunicado.

Todavía no ha trascendido quién será el nuevo presidente, tras la anunciada salida de Juan Carlos Rojas, quien dejará el puesto luego de este diciembre.

Rojas ocupa el puesto desde el año 2011, cuando el grupo Horizonte Morado tomó el control del club al comprarle las acciones al mexicano Jorge Vergara, fallecido en 2019.

Desde la llegada de Horizonte Morado, el actual período de cambios es la mayor transformación en la dirigencia del cuadro tibaseño, al menos públicamente.