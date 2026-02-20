Fútbol

Saprissa se sale del libreto antes de recibir a Alajuelense y comparte imágenes que tocan el corazón morado

Saprissa continúa su preparación para el Clásico Nacional ante Alajuelense y también fortalece la motivación del grupo

Por Esteban Valverde
Rosario Quirós Roldán de 100 años visitó la práctica del Saprissa en el estadio Ricardo Saprissa, donde fue recibida por Mariano Torres, Kendall Waston y los otros jugadores.
Rosario Quirós Roldán, de 100 años, visitó la práctica del Saprissa en el estadio Ricardo Saprissa. Fue recibida por Mariano Torres, Kendall Waston y demás integrantes del plantel (Saprissa/Saprissa)







