Saprissa se sale del libreto antes de recibir a Alajuelense y comparte imágenes que tocan el corazón morado

Rosario Quirós Roldán, de 100 años, visitó la práctica del Saprissa en el estadio Ricardo Saprissa. Fue recibida por Mariano Torres, Kendall Waston y demás integrantes del plantel

El Deportivo Saprissa se salió por completo del libreto previo al partido entre morados y Alajuelense, este sábado a las 8 p. m. en la Cueva. Los tibaseños tuvieron en su estadio una visita centenaria que los llenó de motivación.

Según anunciaron en sus redes sociales, los morados recibieron en la práctica a una saprissista de 100 años, quien sacó sonrisas e hizo pasar un agradable momento a los futbolistas.

“Rosario Quirós Roldán cumplió esta semana 100 años y tuvo una sorpresa de cumpleaños: visitar el club que tanto ama”, se lee en el mensaje de los saprissistas.

Mariano Torres le dio la bienvenida a doña Rosario Quirós, aficionada que Saprissa homenajeó previo al Clásico ante Alajuelense. (Saprissa/Saprissa)

“Las imágenes que no sabías que existían, pero que necesitabas ver”, agregó el club.

Luego, Saprissa publicó las fotos en las que se observa a Mariano Torres, Kendall Waston, Marcelo Tulbovitz, entre otros integrantes del primer equipo morado, compartiendo con la centenaria.

El plantel Morado compartió con ella y recibió los mejores deseos de… pic.twitter.com/Y83KexLF1N — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) February 20, 2026

Saprissa recibirá a Alajuelense este sábado a las 8 p. m. en un partido que marca la lucha por el cuarto puesto, ya que la S ocupa esa posición con 12 unidades, mientras que la Liga es quinta con nueve puntos.