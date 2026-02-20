Saprissa se sale del libreto antes de recibir a Alajuelense y comparte imágenes que tocan el corazón morado

El Deportivo Saprissa se salió por completo del libreto previo al partido entre morados y Alajuelense, este sábado a las 8 p. m. en la Cueva. Los tibaseños tuvieron en su estadio una visita centenaria que los llenó de motivación.
Según anunciaron en sus redes sociales, los morados recibieron en la práctica a una saprissista de 100 años, quien sacó sonrisas e hizo pasar un agradable momento a los futbolistas.
“Rosario Quirós Roldán cumplió esta semana 100 años y tuvo una sorpresa de cumpleaños: visitar el club que tanto ama”, se lee en el mensaje de los saprissistas.
“Las imágenes que no sabías que existían, pero que necesitabas ver”, agregó el club.
Luego, Saprissa publicó las fotos en las que se observa a Mariano Torres, Kendall Waston, Marcelo Tulbovitz, entre otros integrantes del primer equipo morado, compartiendo con la centenaria.
Las imágenes que no sabias que existían, pero que necesitabas ver 😍— Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) February 20, 2026
La señora Rosario Quirós Roldán cumplió esta semana 100 años de edad y tuvo una sorpresa de cumpleaños: visitar al club que tanto ama 💜✨
El plantel Morado compartió con ella y recibió los mejores deseos de… pic.twitter.com/Y83KexLF1N
Saprissa recibirá a Alajuelense este sábado a las 8 p. m. en un partido que marca la lucha por el cuarto puesto, ya que la S ocupa esa posición con 12 unidades, mientras que la Liga es quinta con nueve puntos.