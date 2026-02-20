Hernán Medford tiene un argumento que hace temblar a cualquier liguista

08/02/2026, San José, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 6 del torneo de clausura 2026, entre le Deportivo Saprissa y AD San Carlos.

Hernán Medford, entrenador de Saprissa, cuenta con una estadística que pone a temblar a cualquier liguista que la conozca, esto previo al clásico de este sábado a las 8 p.m. en el Ricardo Saprissa.

El timonel, a lo largo de su carrera, ha disputado ocho clásicos en la Cueva: cuatro terminaron en victoria para los morados y cuatro en empate. De esta forma, queda claro que Medford no sabe lo que es perder contra la Liga en Tibás.

Hernán ya dejó claro, en la conferencia de prensa previa al cotejo, que no presta atención a las estadísticas, ni para bien ni para mal; aunque, a nivel de ambiente, estos números sí influyen y la afición se ilusiona.

“No podemos vivir de la historia. Todo eso es pasado. Yo las estadísticas, ni a favor ni en contra... Eso queda ahí. Para mí, los clásicos son partidos duros, sin importar lo que haya pasado atrás”, dijo.

Para este compromiso, el DT reflexionó que el equipo se siente cómodo con la idea que él ha buscado desarrollar y también agradeció el trabajo realizado por sus asistentes.

Hernán Medford ha sido muy bien recibido por la afición del Saprissa luego de cuatro juegos disputados como timonel morado. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Medford destacó que influir en los futbolistas ha sido posible gracias a la identidad que se ha encontrado en el equipo, con figuras como él y Erick Lonis encabezando el proyecto deportivo.

“Todos tenemos nuestra forma de trabajar, pero eso no quita que lo que se hizo atrás no estuviera bien. Ahora sí estamos claros de que Saprissa es un equipo de primer lugar. Estamos bien con Géiner Segura, Ovares y Marcelo (Tulbovitz). Para mí es importante que Lonis esté, porque es de fútbol. Hay un equipo de trabajo interesante que nos ha permitido cambiar dinámicas”, expresó.

Hernán Medford también recalcó que enfrentar a Óscar Ramírez es especial para él, ya que tiene a un amigo como rival. “Cada quien pelea por lo suyo, pero seguimos siendo amigos”, acotó.

Saprissa llega a este juego con 12 puntos, en el cuarto lugar, mientras que Alajuelense tiene tres unidades menos y ocupa el quinto puesto.