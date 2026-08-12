Fútbol

Saprissa se pronuncia sobre el tema que sacude al fútbol de Costa Rica: ¿Jugará Newton Williams con la Selección?

Saprissa hizo un comunicado sobre la posibilidad de que Newton Williams opte por la nacionalidad costarricense y juegue con la Selección

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Por Esteban Valverde
"Newton ‘El Búfalo’ Williams celebró su primer gol con Saprissa en su debut oficial, pero tuvo que salir lesionado al minuto 84."
Newton Williams vive un romance con el gol en el inicio de la temporada 2026 - 2027 con el Saprissa. (Redacción Perfil/Redes Saprissa)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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