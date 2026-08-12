Saprissa se pronuncia sobre el tema que sacude al fútbol de Costa Rica: ¿Jugará Newton Williams con la Selección?

Newton Williams vive un romance con el gol en el inicio de la temporada 2026 - 2027 con el Saprissa.

El periodista panameño José Miguel Domínguez, ‘Chepebomba’, hizo una publicación este miércoles en la que dejó entrever que podría existir la posibilidad de que el delantero del Saprissa, Newton Williams, vista la camiseta de la Selección de Costa Rica si no es tomado en cuenta por Panamá.

Ante esto, el debate en redes sociales se desató, ya que la gente comenzó a especular sobre si existe alguna forma de acelerar un eventual proceso de naturalización.

Las consultas sobre si Newton tiene sangre tica comenzaron a hacerse por todos lados y la pregunta llegó hasta el club.

Saprissa ya tomó una posición al respecto.

“Hemos recibido algunas consultas relacionadas con una publicación sobre la nacionalidad de un familiar de Newton Williams. Al respecto, ni la institución ni el jugador nos referiremos a este tema”, dio a conocer el Monstruo.

Por otra parte, los tibaseños fueron enfáticos en que quieren mantener al futbolista concentrado para que siga rindiendo con el plantel.

“Newton está concentrado en recuperar su mejor forma y seguirle ayudando a Saprissa a alcanzar sus metas institucionales”, agregó la institución en el comunicado.

Newton le anotó a Pérez Zeledón y a San Carlos en dos ocasiones. También marcó contra Mixco. Ante Alianza y Puntarenas, asistió, por lo que su aporte ofensivo ha sido determinante.