Saprissa se arma con todo para encontrar un resultado que le dé aire en medio de la tormenta

Saprissa recibirá a Guadalupe, este domingo a las 11 a. m. En un partido en el que los morados no pueden fallar y llegan con la exigencia máxima, esto con el fin de lograr un resultado que brinde confianza en medio de la crisis de resultados.

Los morados vienen de perder con Puntarenas FC, a mitad de semana, pero recientemente también cayeron en el Clásico contra Alajuelense y quedaron eliminados de la Copa Centroamericana.

Ahora, los tibaseños recuperaran a figuras claves en su once estelar: Joseph Mora, Sebastián Acuña y Kenay Myrie; quienes estaban con la Selección de Costa Rica. También sumarán a Fidel Escobar, futbolista que disputó la fecha eliminatoria con el combinado de Panamá.

De esta forma, Vladimir Quesada, timonel morado, tendrá su equipo casi completo para buscar tres puntos que pueden significar calmar la presión con la afición. La única duda es Mauricio Villalobos, volante que todavía no se ha informado su evolución luego de una dolencia que tuvo en un tobillo.

Ya contra Puntarenas, Quesada había recuperado a hombres como David Guzmán y Óscar Duarte.

De hecho, en declaraciones a Radio Columbia después del partido, Óscar Duarte hizo un llamado al camerino para salir del bache que los afecta.

LEA MÁS: Erick Lonis advierte: Saprissa está con camisa de fuerza por contratos, pero tomará medidas

“Esto no es solo de un once. Aquí todos han tenido oportunidad y esto es de todos. Cada uno tiene que levantar la mano y decir: aquí estoy yo. Los únicos que podemos darle la vuelta somos los que estamos acá. No va a venir nadie a cambiar la situación si no somos nosotros”, manifestó.

El Monstruo hoy está fuera de zona de clasificación, ya que ocupa el quinto puesto con solo 10 unidades de 21 posibles.

“Creo que debemos estar conscientes de que estamos en un equipo que no da espacio. Somos conscientes de lo que significa este resultado, tanto en el marcador como en lo que pasó dentro de la cancha: nos superaron en todo”, sentenció Erick Lonis, director de la Comisión Deportiva morada, luego de la derrota contra Puntarenas.