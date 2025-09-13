Fútbol

Saprissa se arma con todo para encontrar un resultado que le dé aire en medio de la tormenta

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, podrá contar con todo su plantel para buscar un triunfo urgente contra Guadalupe

Por Esteban Valverde
30/08/2025/ juego entre Deportivo Saprissa vs Liga Deportiva Alajuelense por el clásico nacional en la jornada 6 del torneo clausura 2025 en el estadio Ricardo Saprissa / foto John Durán
Saprissa viene de dos derrotas en el torneo nacional ante Alajuelense y Puntarenas FC. (JOHN DURAN/John Durán)







