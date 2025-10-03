Fútbol

Saprissa recupera a una de sus figuras y hasta la Selección de Costa Rica celebra

Saprissa consiguió poner en alta a una de sus jugadores más importantes

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
El defensor del Saprissa Kenay Myrie celebró con todo el gol que anotó Nicolás Delgadillo. Facebook Saprissa.
El defensor del Saprissa Kenay Myrie es una de las figuras del conjunto dirigido por Vladimir Quesada. ( Facebook Saprissa. /Facebook Saprissa.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SaprissaKenay Myrie
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.