Saprissa recupera a una de sus figuras y hasta la Selección de Costa Rica celebra

El defensor del Saprissa Kenay Myrie es una de las figuras del conjunto dirigido por Vladimir Quesada.

El Deportivo Saprissa ya cuenta con una de sus figuras de regreso en los entrenamientos, lo cual también es una buena noticia para la Selección de Costa Rica. Se trata del lateral derecho Kenay Myrie.

El futbolista sufrió a mediados de setiembre un esguince de tobillo, el cual lo dejó fuera de varios partidos del cuadro saprissista.

Ante esto, en la “S” corrieron para ponerlo a punto y lo lograron esta semana, en la que incluso ya entrenó bajo las órdenes de Vladimir Quesada.

Kenay es uno de los jugadores con mejor rendimiento en Saprissa, ya que aporta buena marca, desborde y juego ofensivo por la banda derecha.

El zaguero también ha formado parte del proceso de Miguel Herrera, compitiendo por un puesto con el legionario Carlos Mora.

Por lo tanto, si el entrenador azteca desea tomarlo en cuenta para la convocatoria final de los duelos contra Honduras y Nicaragua, el 9 y 13 de octubre respectivamente, podrá hacerlo.

“Sé que puedo dar más y me esfuerzo día a día. Trabajo para estar mejor y para ayudar al grupo, porque apostamos a estar en lo más alto de la tabla”, comentó Myrie tras el último partido que disputó con Saprissa frente a Guadalupe.

Por otra parte, otro que también ha vuelto al trabajo grupal, aunque de forma gradual, es Albert Barahona, futbolista que generó preocupación en el fútbol tico al ser trasladado de emergencia hace dos semanas por dolores en el pecho.

El volante, quien es considerado una de las promesas de la institución, continúa bajo evaluación del club, luego de haber sido analizado durante varios días por el departamento de cardiología del Hospital Calderón Guardia.

Saprissa volverá a la actividad el 15 de octubre, cuando enfrente a San Carlos en el reinicio del campeonato nacional, tras la fecha eliminatoria.