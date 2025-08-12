Saprissa envalentonó a un Cartaginés que tiene en la mira al Motagua

Cartaginés vivió una jornada de ensueño el fin de semana, al imponerse 3-0 al Deportivo Saprissa, en un partido que incluso pudo terminar con una ventaja mayor. El equipo dirigido por Andrés Carevic logró este triunfo en el momento justo para reactivar su confianza de cara a un desafío clave: el duelo ante Motagua, por la Copa Centroamericana.

Tras la victoria sobre el Monstruo, el conjunto brumoso partió hacia Honduras este martes. Una de sus figuras, Marco Ureña, destacó no solo la importancia de ganarle al Saprissa, sino la forma en que se logró la goleada.

“El partido del fin de semana nos da una seguridad enorme en este inicio del torneo local. Ganarle a Saprissa nos da contundencia, y vamos con la mentalidad de traer esos tres puntos”, expresó Ureña a los medios, a su salida del país.

El mismo sentir compartió Leonardo Vargas, gerente general del club, quien subrayó cómo ese resultado fortaleció la confianza del grupo.

Cartaginés, en su debut en la Copa Centroamericana, sufrió una derrota precisamente ante Saprissa, por marcador de 2-0, en el plano internacional.

Ahora, con uno de los grandes del fútbol hondureño en el horizonte, los brumosos tienen claro que no hay margen de error en su próxima presentación. El Cartaginés visitará a Motagua este jueves a las 8 p. m., en un compromiso determinante para sus aspiraciones en el certamen regional.

Cartaginés forma parte del Grupo C de la Copa Centroamericana, el cual es liderado actualmente por Motagua y Saprissa, ambos con seis unidades. Por su parte, Independiente de Panamá, Cartaginés y Verdes de Belice aún no han sumado en el certamen; sin embargo, tanto los brumosos como los panameños han disputado solo un partido.

Si los dirigidos por Andrés Carevic logran vencer a Motagua, alcanzarán tres puntos y se meterán de lleno en la pelea por la clasificación, quedando al acecho de los líderes, quienes aún tienen pendiente un enfrentamiento directo entre sí.