Saprissa en problemas: tres dolores de cabeza complican a Hernán Medford

Jefferson Brenes puede ser una solución para Saprissa en la zona media. En la acción el '10' morado buscó evitar dos marcas de jugadores de Sporting.

Hernán Medford llegó con semblante serio. No solo sufrió su primera derrota al mando de Saprissa, al caer 2-1 contra Sporting, sino que también quedó con una fuerte preocupación al ver que su mediocampo está en serios problemas.

La “S”, ante los albinegros, sumó una baja sensible más: David Guzmán. De esta forma, la zona de contención tibaseña está en serios aprietos, ya que no tiene disponibles a Fidel Escobar, Sebastián Acuña ni Guzmán, todos por dolencias.

Con Herediano en el horizonte, el cuadro que dirige Hernán Medford no tiene una solución clara para un puesto clave en cualquier esquema futbolístico: el encargado de recuperar y distribuir juego, además de dar salida desde la zaga.

Ante Sporting, luego de la salida de Guzmán, el futbolista que tomó su lugar fue el lateral derecho Gerald Taylor. Sin embargo, cometió un error al final del compromiso que terminó costando una diana en contra para el Monstruo.

Medford no escondió su preocupación en la conferencia de prensa realizada después del cotejo.

“Tuvimos que poner a un lateral derecho porque consideramos que, ante las bajas, es el que tiene las mejores condiciones para jugar ahí de lo que tenemos disponible”, reflexionó el Pelícano.

Mariano Torres señaló que quizá Taylor no está acostumbrado a jugar como contención, pero Medford hizo la variante, lo pasó de lateral derecho al medio campo, pensando que era lo mejor.

“Son decisiones que se dan. Debemos mejorar los errores, corregir para que no nos vuelva a pasar. Nos toca aprender de todas estas cosas, para ganar el domingo y estar más cerca del primer lugar”, expresó Mariano Torres, quien añadió quien juegue debe estar preparado de la mejor manera y anímicamente muy fuerte.

El futuro no es alentador para los morados, quienes, por ejemplo, todavía desconocen con exactitud cuánto tiempo estará fuera Sebastián Acuña, quien venía siendo titular, pero salió lesionado en el juego del fin de semana anterior contra Guadalupe.

“El tiempo de recuperación de Acuña dependerá de lo que se encuentre en la cirugía que vamos a realizar, probablemente a inicios de la semana venidera. Con el menisco tenemos dos escenarios: uno sería que solo haya que cortar un pedacito y ahí la recuperación puede ser de cuatro semanas; o un escenario en el que haya que reparar el menisco, lo que extendería el proceso de recuperación”, detalló en zona mixta el médico saprissista, Esteban Campos.

El galeno expresó que en Saprissa son conscientes de que al jugador le queda bastante vida deportiva, ya que apenas tiene 23 años, por lo que la decisión que se tome siempre priorizará el bienestar actual y futuro del volante.

Hernán Meford deberá rearmar su once ante las bajas en la zona media. (Mayela Lopez/Mayela López)

En cuanto a Fidel Escobar, el médico explicó que el proceso de recuperación se marca día a día.

“A los que no dimensionan el tema de Fidel, él tuvo una hernia en su columna y recibió un tratamiento. Ahora hay que cumplir tiempos en la parte física y de readaptación. Vamos un paso a la vez, porque la columna puede ser traicionera. Con Fidel vamos día a día”, detalló.

Campos sentenció:

“Competirá hasta cuando él esté listo. No tenemos una fecha, porque vamos midiendo su comportamiento físico y médico. Fidel se está jugando un Mundial y sería ingrato poner en riesgo la Copa del Mundo”.

Dentro de los panoramas negativos para Saprissa hay una buena noticia: el regreso de Albert Barahona, quien ya está disponible después de un esguince. El juvenil morado puede cumplir como mediocampista central.

Hernán Medford está en problemas en una zona clave para Saprissa.