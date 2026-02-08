Saprissa comenzó ganando con un penal, ¿estuvo bien señalado? Greivin Porras responde

Mariano Torres fue el encargado de marcar para Saprissa ante San Carlos, desde el punto de penal.

Greivin Porras, analista arbitral de La Nación, brindó su criterio sobre el penal que le pitaron a Saprissa en el juego contra San Carlos.

Para Porras no hay duda sobre la falta que cometió el central norteño Jean Carlo Agüero, quien, al intentar rechazar un esférico, conectó al delantero cubano del Saprissa, Luis Javier Paradela.

El árbitro central del compromiso, Adrián Chinchilla, no tuvo dudas para señalar el manchón blanco; sin embargo, la jugada también fue revisada por el VAR, que confirmó la decisión.

“Muy bien Adrián Chinchilla, porque el defensor no juega el balón sino que impacta al futbolista. Él iba a despejar pero va a destiempo. Muy bien sancionado el penal”, aseguró Porras.

Seguidamente, el volante argentino Mariano Torres ejecutó el disparo desde el punto de penal y consiguió la diana morada.

Al cierre de la primera parte, Saprissa vence 2-1 a San Carlos gracias a los goles de Mariano Torres y Tomás Rodríguez, mientras que el tanto sancarleño fue obra de Brian Martínez.