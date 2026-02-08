Fútbol

Saprissa comenzó ganando con un penal, ¿estuvo bien señalado? Greivin Porras responde

El Saprissa inició ganando contra San Carlos gracias a un lanzamiento desde el manchón blanco

Por Esteban Valverde y Milton Montenegro
08/02/2026, San José, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 6 del torneo de clausura 2026, entre le Deportivo Saprissa y AD San Carlos.
Mariano Torres fue el encargado de marcar para Saprissa ante San Carlos, desde el punto de penal. (Jose Cordero/José Cordero)







SaprissaSan CarlosGreivin Porras
