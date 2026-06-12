Fútbol

Saprissa anuncia su segundo fichaje

Saprissa sigue sumando refuerzos y ahora llega un ofensivo al equipo de Hernán Medford

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Por Esteban Valverde y Milton Montenegro
Keyshwen Arboine
Keyshwen Arboine es el nuevo jugador del Saprissa. Foto: prensa Saprissa. (Foto: prensa Saprissa./Foto: prensa Saprissa.)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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