Saprissa anuncia su segundo fichaje

El Deportivo Saprissa anunció la llegada de Keyshwen Arboine como refuerzo por un año.

De esta forma, los tibaseños suman su segunda incorporación para el segundo semestre del año, luego de que se confirmara el fichaje del extremo Andrey Soto, procedente de Pérez Zeledón.

Arboine militó recientemente en el fútbol de Guatemala con el Guastatoya.

Entre las principales características del jugador destacan su velocidad y potencia, cualidades con las que buscará aportar al conjunto morado en la próxima temporada.

Arboine, de 24 años, llega procedente del Guastatoya de Guatemala, equipo en el que militó durante la última temporada y se le terminó el contrato.

En el Clausura 2026 del fútbol chapín disputó 22 partidos, acumuló 1.413 minutos, marcó tres goles y registró dos asistencias.

El extremo inició su formación en las ligas menores de Santos. Posteriormente, pasó por Jicaral y Guadalupe, antes de emprender su primera experiencia en Guatemala con Zacapa. Más adelante regresó al país para incorporarse a Puntarenas FC.

Tras su paso por el conjunto porteño, volvió al fútbol guatemalteco para defender los colores del Guastatoya. Ahora vuelve al fútbol tico para firmar con Saprissa.

El vicepresidente del Guastatoya, Danny Moscoso, confirmó a Teletica el valor del jugador: “Él es un jugador muy regular, es un futbolista que no se lesiona, que siempre está entrenando fuerte; se perdió un juego por acumulación de amarillas, pero es un jugador muy disciplinado, muy rápido en la liga, es uno de los jugadores más rápidos de la liga, muy desequilibrante, entonces es parte fundamental de nuestro club. Es un jugador que tiene mucho potencial, que ha ido creciendo significativamente“.