Saprissa anuncia el futuro de Gustavo Herrera luego de este torneo

Gustavo Herrera, con Vladimir Quesada como técnico, ha jugado más de extremo que de delantero centro. Acá, en el duelo contra Liberia.

Gustavo Herrera llegó como uno de los fichajes más sonados del Saprissa para la presente campaña. El delantero panameño, considerado uno de los jugadores de más proyección del balompié canalero, llegó luego de una negociación de Erick Lonis con el Sporting San Miguelito de Panamá, no obstante la permanencia de Herrera en la S sería menor a un año.

El propio Lonis confirmó este martes en conferencia de prensa que existen muchas posibilidades de que Herrera deje el Saprissa al finalizar el presente certamen, sobre todo pensando en el futuro del futbolista y su comodidad para continuar el desarrollo.

“Es posible, tenemos ofertas por él, me hubiera gustado que fuera de otra forma la situación de él. Ahora, no nos centremos solo en él, hemos tenido buenos jugadores que acá les ha costado mucho como Kliver (Gómez), Yoserth (Hernández), (Fabrizio) Alemán, Ryan Bolaños... Puede ser la presión que afecta, puede ser la forma de jugar el torneo, también entendemos que en este club no cualquiera se adapta. Acá no todos demuestran lo que David Guzmán hizo, quien aunque tuvo momentos difíciles logró consolidarse”, resumió.

Lonis expresó que el caso de Herrera lo llevó a analizar qué razones pueden afectar para que al final no destacara como se esperaba. La cabeza deportiva morada señaló que sigue pensando que es un gran futbolista, pese a las circunstancias.

“Aquí no le ha ido bien por razones psicológicas, sociales, culturales, pero no todo pasa por el tema futbolístico. A mí me gusta hablar de fútbol, compartir. Hubo mala fe con el muchacho en algunos sectores y a él le cayó toda la responsabilidad en un equipo que pesó muchísimo como ha pasado en el pasado, es que esto es Saprissa”, reflexionó.

Para Lonis, una situación que afectó a Gustavo Herrera fue la lesión de su compañero de ataque y también coterráneo Newton Williams. En principio, la idea de Erick era que los dos canaleros comandaran la ofensiva morada; Herrera como un jugador más de llegada y Newton como un ofensivo de área.

Sin embargo, Williams se lesionó en el primer partido que disputó con los morados y quedó fuera todo el semestre.

En la conferencia, Lonis recordó que él mismo explicó las condiciones positivas que tiene Gustavo Herrera en un video ante la prensa.

“Yo creo que nunca se dijo ninguna mentira en la presentación, Gustavo Herrera es un muy buen jugador, yo dije que es un jugador de proyección y eso es cierto, entonces pues vamos a buscar que él esté cómodo y que la presión no lo afecte tanto”, finalizó.

Gustavo Herrera solamente suma una diana con la camisa morada en la presente temporada.