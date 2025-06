San Carlos ve partir al goleador más importante de su historia

El anotador del gol más importante en la historia de la Asociación Deportiva San Carlos cambiará de colores. Luego de estar por más de 10 años en los Toros, Marcos Mena vestirá los colores del otro equipo de la zona norte: Inter San Carlos.

El jugador que marcó la diana que le dio a San Carlos su única estrella de Primera División, el Clausura 2019, después de once años deja el club, esto luego de no llegar a un acuerdo económico.

Yosimar Arias, nuevo gerente deportivo de Inter, confirmó que llegó a un acuerdo con Mena, a quien consideran una pieza clave y determinante para buscar el ascenso en la nueva temporada de la Segunda División.

Con la llegada de Mena, Inter (equipo finalista del último campeonato) espera sumar identificación con los aficionados de la zona, además de amplia experiencia.

Marcos siempre destacó por ser un futbolista rápido, escurridizo y muy ágil. A sus 35 años, el atacante toma este nuevo reto.

“Además de Mena, nosotros queremos tres refuerzos más de peso, con ese estilo. Vamos a hacer visorías y sacar gente de la zona”, acotó Arias.

LEA MÁS: Clubes de Unafut respaldan al Comité de Licencias tras revocatorias a Guanacasteca y Santos

Yosimar por su parte dio a conocer que él decidió tomar la oportunidad de la dirección deportiva de Inter San Carlos ante una serie de fallas que se dieron de incumplimiento en Bolivia, donde llegó hace dos meses como gerente deportivo al club Bolívar, por recomendación del técnico Mauricio Soria.

“Bolivia por sí solo no está pasando un momento bueno y como tal el fútbol no está bien. Había problemas con la gasolina, ni el presidente, ni el profesor querían que yo me devolviera, pero yo necesitaba estabilidad”, agregó.

Yosimar se puso como meta impulsar a Inter San Carlos al ascenso en una temporada.