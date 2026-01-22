San Carlos pone a Puntarenas al borde de una crisis y se separa del sótano de la Primera División

La Asociación Deportiva San Carlos consiguió triunfar 1 a 0 contra Puntarenas FC. El resultado le permite a los norteños separarse del sótano de la Primera División.

Los sancarleños llegaron a 19 puntos en la clasificación general, de esta forma dejan atrás a Guadalupe y Sporting, que quedan con 16 unidades (estos últimos con un partido menos).

La diana de San Carlos ante los porteños llegó en el minuto 72, cuando marcó Jorman Aguilar, delantero panameño que se adentró en el área y con un remate de derecha consiguió vencer a Adonis Pineda.

Al plantel de Wálter Paté Centeno ya se le ve una idea más clara, el equipo del exmundialista de 2002 logró darle movilidad al medio del campo y nuevos fichajes como Kenneth Cerdas le marcan diferencia.

De hecho, Cerdas fue determinante en el duelo contra los puntarenenses, esto porque aportó un pase para que Jorman quedara de frente al marco adversario.

El cuadro de Centeno también encontró regularidad defensiva con la llegada del portero salvadoreño Mario González, quien le dio tranquilidad a los Toros del Norte.

“Nos sentimos bien, estamos haciendo una linda familia. Nos estamos apoyando el uno al otro. Ya llevamos partidos seguidos con tres puntos, eso nos llena de felicidad. Estamos sacando el carácter de San Carlos", declaró Jorman Aguilar sobre el triunfo en TigoSports.

De parte de Puntarenas FC, el conjunto de César Alpízar sigue sin encontrar un resultado positivo en el presente campeonato, ya que inició con un empate 2 a 2 frente a Saprissa, luego perdió 2 a 0 contra Cartaginés y ahora frente a los sancarleños.

A los puntarenenses no se les puede criticar su entrega y actitud en los encuentros, pero no encuentra efectividad en ataque, además de que en defensiva comete muchos errores cuando le juegan de forma directa.

César Alpízar, timonel porteño, dijo en la conferencia de prensa postpartido que sigue confiando en su planilla y recalcó en que el trabajo les responderá, por lo que no deben bajar la intensidad de la preparación que hacen de los duelos.

En la próxima fecha, San Carlos se las verá contra Alajuelense el sábado a las 8 p. m.; mientras que en el caso de Puntarenas FC, tendrá un choque contra otro club que está bajo presión como Guadalupe FC (plantel que está en la lucha por no descender); este duelo está programado también para el sábado pero a las 6 p. m.