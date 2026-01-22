Fútbol

San Carlos pone a Puntarenas al borde de una crisis y se separa del sótano de la Primera División

San Carlos logra alejarse de la zona de descenso, al menos tres puntos. Puntarenas sigue sin carburar

Por Esteban Valverde
Jorman Aguilar anotó el tanto de la victoria de San Carlos ante Puntarenas FC
Jorman Aguilar anotó el gol con que San Carlos venció a Puntarenas FC. (Prensa San carlos/Prensa San carlos)







