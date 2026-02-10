Sacrificio en México: futbolista de Costa Rica viaja hasta 17 horas en autobús para jugar

La seleccionada nacional de Costa Rica y legionaria Daniela Solera enfrenta una dura realidad en la Liga MX Femenina. Su equipo, Mazatlán, realiza traslados en autobús de hasta 17 horas para poder competir.

La información fue dada a conocer por el sitio deportivo MedioTiempo.com, que informó que el entrenador del club, Nicolás Morales, alzó la voz al considerar que existe una clara desventaja deportiva para sus dirigidas.

El principal problema del conjunto de Mazatlán es que realiza sus desplazamientos por carretera, lo cual complica seriamente la rutina de una atleta de alto rendimiento.

Según explicó el timonel, hace tres semanas su equipo viajó a Ciudad de México para enfrentar a Pumas, en un trayecto de 15 horas de ida y 15 de regreso, un viaje que repitieron apenas 10 días después para visitar al América.

“Dos, tres o cuatro horas en un camión (autobús) no pasa nada. Pero ya 17 horas… la verdad es que llegas entumecido, llegas con ganas de descansar, pero nunca de jugar”, reflexionó Morales al medio digital mexicano. “Llegaron muertas”, sentenció.

Mazatlán Femenil realiza nueve salidas en el torneo mexicano, las cuales representan más de 15 mil kilómetros recorridos por carretera y casi 10 días completos dentro de un autobús.

“El fútbol profesional presume calendarios, ratings y crecimiento, pero hay equipos que juegan otro torneo, uno que no aparece en la tabla general. Mazatlán, de seguir trasladándose por carretera, podría recorrer en este semestre 18.566 kilómetros y pasar más de 221 horas dentro de un camión”, recalcó MedioTiempo en su análisis.

“¿Son recorridos mortales? No. Yo alabo el espíritu de las jugadoras, cómo se brindan dentro del campo. Pero no les alcanza. El rival es fuerte y, encima, se dan estas ventajas”, añadió Nicolás Morales.

Mazatlán Femenil suma 10 puntos de 21 posibles en la actual Liga MX Femenina y se ubica en la posición 11 de la clasificación. El líder del fútbol femenino mexicano es Monterrey, con 19 unidades.

En la última fecha, Daniela Solera y Mazatlán cayeron 3-0 ante Pachuca; no obstante, la arquera costarricense tuvo una destacada actuación al detener un penal.

Solera tiene 28 años de edad, milita en el balompié mexicano desde el 2023 y ese mismo año disputó con la Selección la Copa del Mundo de Nueva Zelanda.