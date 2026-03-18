Rónald Matarrita dijo que Alajuelense envió un mensaje a Centroamérica

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Rónald Matarrita lidió con la ofensiva de Tillman, un extremo muy escurridizo de Los Angeles FC.

Rónald Matarrita, lateral izquierdo de Alajuelense, explicó, luego de la dolorosa eliminación de la Liga a manos de Los Angeles FC en la Copa de Campeones de la Concacaf, que la serie que hizo el cuadro manudo es un mensaje claro para toda Centroamérica.

La Liga perdió en el global 3 a 2, luego de empatar 1 a 1 en Estados Unidos y perder 2 a 1 en el Morera Soto, con una diana en el último minuto del cotejo.

No obstante, el mano a mano fue parejo y complejo, muy lejos de la serie que afrontó Los Angeles FC previo a enfrentar a la Liga, cuando le pasó por encima al Real España de Honduras al golearlo 7 a 1 en el marcador final.

El desempeño manudo fue reconocido por su propia afición, que, aunque terminó perdiendo, despidió al equipo entre aplausos.

“La afición sabe que Los Angeles FC es uno de los mejores de la MLS, pero demostramos que podemos competir a este nivel y se lo demostramos a Centroamérica también”, aseguró Matarrita.

El zurdo destacó que la Liga debe guardar el duelo una noche, pero que, a partir de este miércoles, solo se debe pensar en el próximo rival del torneo nacional: Herediano.

“La tristeza dura hoy, pero ahora vamos pensando en Herediano. Ya sabemos que podemos competir contra equipos de talla clase A; ahora debemos acercarnos al primer lugar acá”, dijo.

La Liga es cuarta en la clasificación con 18 puntos, mientras el líder es Cartaginés con 23. Para Matarrita, el trabajo de Óscar Ramírez y Wardy Alfaro fue clave para el buen desempeño rojinegro.

“Óscar y Wardy trabajan muy bien, se notó. En el primer partido tuvimos que sufrir, eso lo sabíamos. Después, en nuestra cancha, hicimos un buen juego. Quien ganó fue la gente por el buen encuentro”, finalizó.