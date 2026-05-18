Rolando Fonseca señala con fuerza los males del Saprissa y se deshace por un jugador de Herediano

Rolando Fonseca, exjugador y comentarista deportivo, comentó este lunes en Teletica Deportes los males que notó en el Saprissa, los cuales llevaron al conjunto morado a perder la final de segunda ronda contra Herediano.

Fonseca expresó que, desde que el Monstruo perdió el liderato de la fase regular a inicios de abril, notó una serie de “síntomas” que hacían prever que sería muy difícil alcanzar el trofeo de campeón.

“Desde el último partido en el que perdió el liderato, el 12 de abril, se vinieron sembrando un montón de consecuencias y malos hábitos que llevaron al Saprissa a terminar una serie en la que no le alcanzó”, dijo.

Fonseca declaró que Hernán Medford no utilizó la totalidad de los cambios que tenía disponibles, y que eso fue un mensaje muy claro.

“No usa sus cinco cambios porque no tiene material. No es culpa de él que no ganara nada”, pronunció.

“Él no formó esa planilla. Si Hernán sigue, debe ser responsable con la toma de decisiones. No puede ser posible que con un amague te dejen botado”, agregó.

A Fonseca le consultaron si veía a Fidel Escobar y Tomás Rodríguez en la lista definitiva de Panamá para la Copa del Mundo, y su opinión dejó dudas.

“No creo que les alcance. Si apostaron por la platita del Mundial, apostaron mal. Ojalá a Tomás le alcance, pero debe tener más”, finalizó.

Sobre el futuro del Saprissa, declaró:

“La parte más difícil es ver... porque son dos años que no ganan y el equipo se está haciendo grande. El rendimiento que necesita Saprissa es diferente”, concluyó.

Uno que se llevó los elogios de Fonseca fue el futbolista del Herediano, Luis Ronaldo Araya.

“Qué bien Ronaldo. El cambio en el uno contra uno fue clave. Ronaldo gana nueve manos a manos; él les pegó un baile. Un jugador desestabilizó ese equipo por completo”, mencionó.

“Le dijo a todos: ‘No es mi peso, es mi calidad’. El verde no miente; ahí se ve la evidencia”, describió.