Rolando Fonseca, Rónald Gómez y otras figuras golearon a Tapón y los influencers en los 90 Minutos por la Vida

Uno de los atractivos que tuvieron los 90 Minutos por la Vida fue un juego preliminar entre figuras de la Selección de Costa Rica del pasado contra influencers actuales.

De esta forma, los ticos vieron en acción a futbolistas que marcaron una época como Rolando Fonseca, Kurt Bernard, Carlos Castro, Álvaro Mesén, Alonso Solís, Rónald Gómez o Carlos Hernández.

Por los influencers sobresalió el cantante Tapón, además de otros generadores de contenido como Keiz, Walker y Merre.

El partido terminó 7 a 0 a favor de los exseleccionados.

A continuación las imágenes:

Los exseleccionados de Costa Rica y los influencers compartieron al final del juego en la gramilla del Estadio Nacional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Rolando Fonseca y Alonso Solís celebraron un gol de los exseleccionados nacionales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Rónald Gómez fue de los jugadores más reconocidos de los exseleccionados nacionales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)