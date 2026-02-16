Rolando Fonseca destroza a Alajuelense tras caída ante Sporting (video)

Rolando Fonseca fue muy duro con Alajuelense en el análisis de la jornada en Teletica Deportes.

Rolando Fonseca no se anduvo con rodeos y criticó con fuerza a Alajuelense luego de la derrota 2-1 contra Sporting.

El exjugador, en Teletica Deportes, afirmó que los albinegros “desnudaron” a la Liga y, además, hizo un llamado a que se analice la actitud que mostraron los jugadores manudos.

“Es una vergüenza cómo se presentó el campeón ante un colero que lo hizo bastante bien. Ya vimos la mano de Carevic, pero lo de Óscar (Ramírez), pues él sabe que desnudaron a su equipo”, dijo.

Fonseca destacó que, más allá del gran primer tiempo que hizo Sporting, también vio un pésimo juego por parte de Alajuelense.

“Le vi el mejor primer tiempo a Sporting, por mucho; también muy malos los primeros 45 minutos de la Liga. No, no, es que ayer lo agarró Sporting en velocidad, le cambiaron el ritmo a esa defensa y la hicieron ver mal”, sentenció.

Fonseca hizo un jalón de orejas a los defensores de la Liga.

“Ahora, esto no es de trabajo, es de actitud, de ser campeón. Si usted cree que ya porque fue campeón logró todo, lo que puedo decir es que, señores de la Junta Directiva de Liga Deportiva Alajuelense, tienen que ver qué hacen”, finalizó.

Alajuelense entra en una semana clave, porque el fin de semana afrontará el clásico nacional.