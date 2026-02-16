Fútbol

Los cuatro yerros que ponen a Alajuelense contra las cuerdas previo al clásico contra Saprissa

Alajuelense llega al duelo ante Saprissa sin derecho a fallar más

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
15/02/2025/ Juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Sporting FC en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Ronaldo Cisneros marcó una diana en el juego entre Alajuelense y Sporting, pero también se vio frustrado al no poder sacar un mejor resultado. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseSportingPrimera División
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.