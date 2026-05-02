Fútbol

Roberto Artavia sospecha de ‘recelo’ hacia Saprissa tras elección en la Fedefútbol

Roberto Artavia, presidente del Saprissa, explicó en frío su sentir luego de no poder ingresar al Comité Ejecutivo de la Fedefútbol

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Por Esteban Valverde
Don Roberto Artavia, Presidente del Deportivo Saprissa
Roberto Artavia, presidente del Saprissa, no quedó en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol. (Marvin Caravaca)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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