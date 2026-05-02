Roberto Artavia sospecha de ‘recelo’ hacia Saprissa tras elección en la Fedefútbol

Roberto Artavia, presidente del Saprissa, no quedó en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol.

La Federación Costarricense de Fútbol eligió el pasado 21 de abril a un nuevo integrante de su Comité Ejecutivo, en un proceso que estuvo marcado por una fuerte campaña política. Finalmente, el ganador fue Stewart Gómez, presidente de Fútbol Playa, tras una disputa mediática con Roberto Artavia, jerarca de Saprissa.

Diez días después de la elección, el presidente morado, Roberto Artavia, se refirió al proceso durante la conferencia de prensa posterior a la asamblea de accionistas del club, del jueves 30 de abril por la noche.

“Francamente, yo había pensado que, como se retiró Juan Carlos Rojas y yo asumí la presidencia de Saprissa, los dirigentes del fútbol estarían contentos de que llegara yo, pero no fue así. Espero que no haya sido porque les caigo mal, sino porque consideraron inconveniente que Saprissa estuviera ahí, y ellos tendrán sus razones”, declaró.

“Hay que preguntarles a ellos por qué no quisieron a Saprissa ahí, o bueno, al Saprissa que representa Roberto Artavia, porque al de Juan Carlos Rojas sí lo aceptaban”, agregó.

El puesto de Director 1 del Comité Ejecutivo fue ocupado entre 2023 y finales de 2025 por el expresidente saprissista Juan Carlos Rojas, quien decidió apartarse tras dejar el cargo en el club.

“El tema de la Federación es lo que más me ha sorprendido de todo esto del fútbol, porque no imaginaba el ambiente político que iba a vivir. No pensé que, por el peso que tiene Saprissa en el torneo, algunos nos verían con recelo”, expresó Artavia.

Roberto Artavia podrá aspirar nuevamente a integrar el Comité Ejecutivo en 2027, cuando se realicen las elecciones generales entre agosto y setiembre.