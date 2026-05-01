Roberto Artavia da respuesta definitiva sobre un nuevo estadio para Saprissa: ¿Estrenarán los morados?

Para Roberto Artavia, presidente del Saprissa, el ambiente del Ricardo Saprissa es inigualable y no se dará un cambio de estadio.

Cada vez que el Deportivo Saprissa anuncia una asamblea de accionistas, hay un tema que inevitablemente entra en discusión: el estadio Ricardo Saprissa. Durante la gestión de Juan Carlos Rojas, expresidente morado hasta finales de 2025, se abrió el debate entre construir un nuevo escenario o remodelar el actual. Hoy, con Roberto Artavia, la respuesta es contundente.

Saprissa no se mudará de estadio; por el contrario, el plan es mantener el actual inmueble y someterlo a un proceso de modernización. Artavia, presidente morado, aseguró tras la asamblea de accionistas celebrada el jueves 30 de abril que no existe ninguna razón para pensar en un nuevo reducto.

“No hay un nuevo estadio Ricardo Saprissa. El Saprissa es una joya y sé que a veces se ve un poco maltrecho, pero estamos invirtiendo en mejorarlo estructuralmente. Vamos a optimizar la conectividad y haremos una inversión inmediata en palcos. Creceremos en 226 asientos de palco, lo cual es positivo para nuestra economía operativa”, afirmó Artavia.

El discurso del jerarca contrasta con el de Juan Carlos Rojas, quien en febrero de 2025 expresó en el programa radial Encuentro Deportivo su deseo de construir una nueva “Cueva”.

“Mi sueño es tener un estadio nuevo en Tibás, ahí mismo. Lo añoro y, si fuera a dejar mi último legado como presidente, sería un nuevo estadio Ricardo Saprissa para los próximos 30 o 50 años. Para mí sería lo ideal”, dijo Rojas en entrevista con Yashin Quesada.

Además de anunciar los nuevos palcos, Artavia enfatizó que espera liderar un programa junto con la Municipalidad de Tibás para mejorar la experiencia de los aficionados en el estadio.

El jerarca se refiere a facilitar el acceso al recinto y ampliar las opciones de entretenimiento más allá del espectáculo principal: los partidos de Saprissa.

“Queremos crear un espacio más acogedor y accesible para los aficionados, pero la energía y el carácter de la ‘Cueva’ no son replicables y no los cambiaremos. Buscaremos una cubierta externa para mejorar la apariencia del estadio; eso lo haremos con el tiempo. La energía de este lugar no se puede replicar”, finalizó.

El proyecto de modernización se suma a otro plan que Artavia ya había adelantado semanas atrás: a mediano plazo, el club buscará contar con su propio centro de alto rendimiento, similar al de Alajuelense, y dejar de alquilar instalaciones como el Beto Fernández en Curridabat, donde actualmente entrena toda su estructura deportiva.

Por otra parte, Artavia también se refirió a las semifinales del campeonato nacional. Saprissa enfrentará a Liberia, y el primer duelo será este domingo a las 4 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano.

El presidente morado criticó a Enrique Osses, titular de la Comisión de Arbitraje, al considerar inoportuno el informe del VAR previo a la fase final.

“Yo no voy a caer en el juego de presionar a los árbitros; eso es improcedente. Dimos una voz de alerta porque sentíamos un trato distinto. Lo que dijo Erick Lonis es válido, sobre todo en relación con el informe de la Comisión de Arbitraje, que francamente me pareció inoportuno al inicio de las semifinales”, concluyó.