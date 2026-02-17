Robert Moreno vs. Patrick Kluivert: Este es el cara a cara por la Selección de Costa Rica

La Selección de Costa Rica se encuentra muy cerca de definir a su nuevo entrenador y la decisión está entre dos nombres: Robert Moreno (España) y Patrick Kluivert (Países Bajos).

En Europa hay una comitiva de la Fedefútbol para reunirse con ambos timoneles y afinar la decisión; aunque Moreno encabeza la carrera, La Nación presenta los dos perfiles que pelean por comandar la reestructuración del equipo patrio.

El favorito: Un DT 'extraño', reservado y (amante de la IA)

Robert Moreno fue seleccionador de España en 2019. (OSCAR DEL POZO/AFP)

Robert Moreno, español de 49 años, es el hombre que más gusta en el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) para hacerse cargo de la Selección Mayor de Costa Rica.

Pero ¿quién es Robert Moreno? Este entrenador español es un amante de la tecnología aplicada al deporte. Además, es un DT con formación ofensiva y una personalidad “diferente”.

La Nación conversó con tres periodistas españoles, quienes le dieron seguimiento a Moreno, sobre todo cuando fue mano derecha del hoy técnico del París Saint-Germain, Luis Enrique Martínez.

Diego Plaza, comunicador de El Chiringuito de Jugones, uno de los programas más reconocidos de España, explicó que de entrada le parece curioso el interés de Costa Rica por Moreno, sobre todo porque el timonel español es poco conocido a nivel internacional.

Para Plaza, el tema mediático es una de las grandes incógnitas del DT.

“Me sorprende un poco, es un poco extraño. Acá en España lo conocemos poco y él se ha dejado conocer poco, además. Fue segundo de Luis Enrique; luego quedó como entrenador definitivo de España y al final surgió un conflicto con Luis Enrique. En Rusia, en el Sochi, no tuvo mucho éxito. Lo que te puedo decir es que es amante de la inteligencia artificial”, reveló.

En este punto coincide el redactor del Diario AS, Diego Martín.

“Es un entrenador moderno que, aunque no ha tenido suerte, deja huella en los equipos. Gran amante del uso de la tecnología desde que comenzó como analista del Barça B. Incluso colaboró con LaLiga en el desarrollo de MediaCoach, una aplicación para ver estadísticas en tiempo real. Le gusta el fútbol dominante y ofensivo”, expresó.

Robert Moreno tiene la escuela del Barcelona en sus venas, pues comenzó a trabajar con Luis Enrique desde que el DT asumió el Barcelona B. Luego pasó por los cuerpos técnicos de equipos como la Roma de Italia, el Celta de Vigo, el Barcelona (primer equipo) y la selección de España.

Ante esto, es claro que el juego de posesión y el ataque por las bandas son elementos clave para Moreno, al igual que el dominio del balón y la propuesta ofensiva.

Melchor Ruiz, reportero de la Cadena COPE, señaló que lo que más le gustó en su momento del estratega fue la chispa de fútbol moderno que posee.

“Se ha perdido un poco acá; sé que estuvo en el Mónaco y en el Granada, pero tiene un perfil metódico, táctico y técnico. Es un estudioso completo del fútbol. En cuanto a personalidad, es más tranquilo que Luis Enrique y mucho más llevadero. Sí te puedo decir que le encanta el análisis de video, la interpretación y la toma de decisiones por medio de los datos. Considera que el error es menos probable cuando hay datos que sustenten la aplicación de la táctica o estrategia”, manifestó.

Dos polémicas

En su carrera, Moreno tuvo que enfrentar dos polémicas.

La primera se dio en 2020, cuando salió de la selección de España. Él había asumido el cargo de seleccionador absoluto porque Luis Enrique Martínez se retiró por problemas personales.

No obstante, Martínez retomó su puesto tiempo después y Moreno no quiso volver a ser segundo a bordo, por lo que Luis Enrique calificó la situación como una traición y pidió que no continuara en la estructura de la Real Federación Española de Fútbol.

El segundo escándalo se dio en 2025, cuando dejó el Sochi de Rusia. En ese club, la dirigencia aseguró que el entrenador utilizó ChatGPT para elaborar sus alineaciones.

Tiempo después, en una entrevista, el timonel enfatizó que solamente lo usó para traducir del ruso al español sus instrucciones.

El perfil de Moreno gusta mucho en la Federación por el uso de la tecnología y la idea de fútbol moderno que lleva en su ADN, gracias a más de un lustro de trabajo con Luis Enrique, hoy ganador de dos Ligas de Campeones de Europa (una con el Barcelona y otra con el PSG).

El plan B: un DT que no se sale del libreto, el "fútbol total"

Patrick Kluivert ya fue a mundiales, pero lo hizo como asistente con Países Bajos en 2014. También dirigió eliminatoria en Concacaf, camino a 2018, con Curazao. (Fabrizio Romano/Fabrizio Romano)

El otro candidato que tiene la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) para el puesto de seleccionador nacional, además de Robert Moreno, es el neerlandés Patrick Kluivert.

Kluivert es recordado por ser, en los años 90 y 2000, un delantero reconocido mundialmente con Países Bajos, así como con equipos como el Barcelona de España y el AC Milan de Italia, entre otros.

De hecho, su formación como jugador —y posteriormente como técnico— estuvo muy ligada al Ajax de Ámsterdam, por lo que es claro su gusto por el fútbol de transiciones rápidas y posesión del esférico: la tendencia conocida como “fútbol total”, desarrollada en su momento por la leyenda tulipán Johan Cruyff.

A Kluivert le gusta que sus defensores sepan iniciar el juego, pero también que sus ofensivos colaboren en defensa. Su idea radica en el rendimiento de los futbolistas en espacios reducidos, por lo que todos deben saber responder según el sector del campo en el que se encuentren en cada acción.

Kluivert, a diferencia de Moreno, cuenta con la ventaja de conocer la región de Concacaf, ya que compitió con Curazao en la eliminatoria rumbo a Rusia 2018.

Además, el exgoleador tiene experiencia en puestos de dirección deportiva en clubes como el Barcelona y el PSG, donde formó parte de sus estructuras de fútbol base.

En 2014 fue asistente de Louis van Gaal, por lo que enfrentó a Costa Rica en aquel juego de cuartos de final del Mundial de Brasil, que la Tricolor perdió por penales ante Países Bajos (entonces oficialmente denominada Holanda).

Kluivert tiene un perfil bajo, no es amante de la exposición mediática y prefiere centrarse en el trabajo táctico en cancha más que en el análisis apoyado en video.

La última experiencia del exjugador del Barcelona en los banquillos fue con la selección de Indonesia, en el proceso rumbo a 2026, donde consiguió una sonada victoria 1-0 contra China, pero no pudo acceder a la Copa del Mundo al caer en la cuarta ronda frente a Arabia Saudita e Irak.

