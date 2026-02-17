Fútbol

Robert Moreno vs. Patrick Kluivert: Este es el cara a cara por la Selección de Costa Rica

¿Quienes son? ¿Qué estilo tienen? Acá le presentamos a los dos aspirantes al banquillo de la Selección de Costa Rica

Por Esteban Valverde

La Selección de Costa Rica se encuentra muy cerca de definir a su nuevo entrenador y la decisión está entre dos nombres: Robert Moreno (España) y Patrick Kluivert (Países Bajos).








Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

