Fedefútbol da otro paso clave para fichar al técnico de la Selección de Costa Rica

La Selección de Costa Rica tendría actividad nuevamente en marzo, esto como fogueo para selecciones que se preparan para la Copa del Mundo 2026.

Una comitiva liderada por el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, saldrá este lunes rumbo a Madrid, España, con el fin de entrevistarse con las opciones A y B para el banquillo patrio.

La Federación entró en la fase final para tomar una decisión sobre su nuevo entrenador. Ante esto, Maroto, acompañado por Sergio Hidalgo (vicepresidente) y Rónald González (director deportivo), sostendrá en el Viejo Continente dos entrevistas: una con Robert Moreno y otra con Patrick Kluivert.

El DT español Moreno es quien encabeza la lista de prioridades. De este timonel, quien fue asistente de Luis Enrique Martínez en el Barcelona y en la selección de España, gusta su perfil, su manejo de procesos de selección y, además, el interés que ha mostrado por el puesto.

Moreno dirigió en el segundo semestre de 2025 al Sochi de Rusia, pero ahora le seduce asumir un reto al frente de una selección nacional.

Por su parte, Kluivert cuenta con experiencia en Concacaf, ya que dirigió en el proceso de 2018 a Curazao. En 2025 estuvo a cargo del combinado de Indonesia, pero no pudo acceder a la Copa del Mundo.

El exjugador de Países Bajos (antes Holanda) está un escalón por debajo de Robert Moreno.

El viernes pasado, Rónald González presentó al Comité Ejecutivo el grupo de entrenadores finalistas para el puesto. Además de Moreno y Kluivert, hay otros dos nombres: Fernando Batista (argentino) y Alexandre Guimaraes.

Un candidato que generó expectativa y mucho interés entre varios miembros del Ejecutivo fue Moreno, por lo que se decidió acelerar las conversaciones con él.

La idea de la dirigencia es tener al entrenador lo antes posible, ya que Costa Rica tiene una invitación para jugar en Asia en el mes de marzo contra selecciones mundialistas.

En Asia, las selecciones mundialistas son Arabia Saudita, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania, Uzbekistán y Australia (selección que compite en esta confederación, pese a pertenecer geográficamente a Oceanía).

Además, la Tricolor ya tiene confirmado un partido el 10 de junio contra Inglaterra, en Estados Unidos.