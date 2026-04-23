Robert Garbanzo y el descenso de Guadalupe: ‘Faltó compromiso de algunos jugadores y la culpa es mía’

Robert Garbanzo, entrenador y gerente de Guadalupe FC, aseguró que no tomó decisiones a tiempo para salvar al equipo del descenso.

El entrenador y gerente deportivo de Guadalupe FC, Robert Garbanzo, aceptó que gran parte del descenso de su equipo a la Segunda División es su responsabilidad.

Visiblemente afectado, el estratega desmenuzó algunos aspectos que llevaron a su equipo a perder la categoría, pese al esfuerzo realizado durante toda la temporada.

“Estoy aquí porque gran parte del descenso es culpa mía. En 15 años como dirigente es la primera vez que me pasa esto y es doloroso. Soy consciente de que no tomé decisiones que tenía que tomar en su momento, por lo que asumo las consecuencias”, manifestó Garbanzo en la conferencia de prensa tras el duelo ante Saprissa.

Robert fue más allá y aseguró que debió actuar mucho antes para no poner en peligro la estabilidad de la institución, pero al final no lo logró.

“Creo que nos quedamos con muchos jugadores que no tenían experiencia en la Primera División en ese momento”, enfatizó Garbanzo mientras respiraba hondo.

“Nos quedamos con muchos jugadores a los que tal vez no se les veía ese compromiso a la hora de asumir un proyecto de verdad, más aún jugando con 10 equipos, donde se debe reaccionar muy rápido porque, sino, te quedas en el fondo de la tabla. Lo intentamos, pero no nos alcanzó”, afirmó.

Otro aspecto que, a criterio del entrenador, también incidió fue la falta de tiempo para la preparación del equipo y la búsqueda de jugadores, pues apenas tuvieron poco más de un mes para armar el plantel y competir en la Primera División.

“La responsabilidad es mía, totalmente mía. Yo armé el equipo y permití muchas cosas en ese primer torneo, por lo que asumo la responsabilidad porque es un fracaso para la institución. Hay muchos periodistas que dicen que no le importamos a nadie, pero sí le importamos a muchas familias a las que les damos sustento y a muchachos de zonas marginales que sueñan con llegar a la Primera División”, confesó Garbanzo.

Robert Garbanzo aseguró que las malas contrataciones para el Torneo Apertura 2025 fueron un lastre que el equipo no pudo superar en la campaña y que, al final, pesó para que se consumara el descenso, del cual se siente responsable.

“Nos merecemos estar donde estamos por ese mismo compromiso que no ha existido en algunos jugadores. Agradezco mucho a Marvin (Angulo) por su compromiso; eximo a Alfredo Morales y a Mauricio Wright. Después yo asumí el equipo porque no podía traer a un técnico que no fuera a tener ese compromiso y que me buscara excusas”, concluyó Garbanzo.